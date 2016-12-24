МЕДАЛИ КУБКА ГУБЕРНАТОРА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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В Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» состоялся третий этап Кубка губернатора - традиционных соревнований, проводящихся в соседнем с нами регионе с 2011 года. Состав участников - около 700 дзюдоистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска, Тамбова, Волгограда, Ставропольского края, Московской, Самарской, Рязанской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской и Кировской областей, Татарстана, Мордовии, Марий Эл и Чувашии.
Дзюдоисты республиканской СШОР завоевали в общей сложности 5 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. В старшей возрастной группе отличились: первые места - Егор Горин (46 кг), Сергей Юдин (50 кг), Ксения Зайцева (40 кг), Рената Юськаева (44 кг) и Мария Ширманова (свыше 63 кг), вторые места - Андрей Баканов, Оксана Мосикова (свыше 63 кг), третьи места - Абдуллах Магомедов (42 кг), Никита Попков (66 кг), Дмитрий Мусатов (свыше 73 кг) и Юлия Шепелева (57 кг).
В младшей возрастной группе в число призеров вошли: вторые места - Дарья Щетинина (36 кг), Виктория Еремина (40 кг), третьи места - Данила Ванатов (42 кг), Ксения Васькова (28 кг), Маргарита Соловьева (32 кг), Евгения Абросова (52 кг). Под мордовским флагом выступали воспитанники тренеров Шурыгина, Паршина, Ивановичева, Ануфриева и Бадриашвили.
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