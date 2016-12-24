«МОРДОВИЮ» ЖДУТ В ПАФОСЕ

На минувшей неделе был утвержден состав участников Кубка ФНЛ, седьмой розыгрыш которого в 2018 году пройдет в кипрском городе Пафос. Сроки проведения - с 10 по 23 февраля. В дружеском турнире, гарантирующем пять контрольных матчей с достойными соперниками в не самое футбольное время года, в этот раз примут участие всего 9 клубов Футбольной национальной лиги. Приглашенных будет почти столько же - одна команда РФПЛ, пять представителей ПФЛ и латвийский «нежданчик».

Премьер-лигу по традиции представит екатеринбургский «Урал». Из второго эшелона за почетный трофей поспорят воронежский «Факел», самарские «Крылья Советов», ярославский «Шинник», астраханский «Волгарь», московский «Спартак-2», владивостокский «Луч-Энергия», волгоградский «Ротор», ФК «Тамбов» и ФК «Тюмень». Третий эшелон будет представлен как никогда многообразно: столичное «Чертаново», «Локомотив-Казанка» (группа «Запад») и «Арарат» (группа «Центр»), саранская «Мордовия» (группа «Урал-Приволжье») и «Краснодар-2» (группа «Юг»). Статус международного турниру придаст участие футбольного клуба «Рига» (бронзовый призер чемпионата Латвии).

Схема проведения Кубка ФНЛ не претерпит изменений. На первом этапе команды будут разбиты на четыре группы и сыграют по круговой системе. Победители составят полуфинальные пары. Вторые, третьи и четвертые места проведут стыковые матчи между собой, после чего разыграют места с 5-го по 16-е. Болельщики смогут наблюдать за каждым из матчей в прямом эфире - посредством интернет-трансляций на официальном сайте ФНЛ.

Напомним, что футбольный клуб «Мордовия» запланировал выйти из отпуска 15 января. Ровно в 10.00 по Москве все футболисты с действующими контрактами должны прибыть на учебно-тренировочную базу и приступить к возобновлению тренировочного процесса под руководством Марата Мустафина. О местах проведения и сроках зимних сборов информация в настоящее время отсутствует. Межсезонье, к слову, предстоит непривычно долгое. Первый официальный матч флагман мордовского футбола проведет только 10 апреля - с ульяновской «Волгой» (в Саранске). Всего же на весеннем отрезке сезона каждая из команд «Урала-Поволжья», согласно календарю, проведет по 9 матчей (четыре в апреле и пять в мае).