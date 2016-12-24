ЗНАМЕНИТЫЙ САРАНСКИЙ ТРУБАЧ ВИКТОР ПАУТОВ ПОСЕТИТ ФИНАЛЬНУЮ ЖЕРЕБЬЕВКУ ЧМ-2018

В числе почетных зрителей церемонии финальной жеребьевки российского мундиаля будет знаменитый саранский трубач Виктор Паутов. Завсегдатай домашних матчей с участием «Мордовии», выезжавший в 2015 году поддерживать любимую команду в Самару и Казань, с удовольствием принял приглашение оргкомитета «Россия-2018». Вместе с ним наблюдать за особенным мероприятием будут еще десять суперболельщиков из городов-организаторов мирового футбольного чемпионата.

75-летний Архипыч станет самым опытным в компании тех, кто страстью к футболу заслужил право представить свой регион на столь неординарном событии. Как сообщают организаторы, Паутов будет рад исполнить на своем тромбоне гимн любой страны, сборная которой приедет в столицу Мордовии ближайшим летом. Самому младшему суперболельщику - Мише Смолину из Москвы - всего шесть лет. Этот малыш будет представлять семью коллекционеров, которой удалось собрать в коллекцию более 300 футбольных шарфов из различных уголков нашей планеты. Нашлось место в почетной компании и представительницам прекрасного пола. Например, Волгоград представит Ольга Парамонова - бывший диктор стадиона «Центральный», на месте которого возведена «Волгоград Арена».

В выборе суперболельщиков в разных городах и разных форматах принимали участие послы городов-организаторов и представители спортивной общественности. Как сообщает ФИФА, основными критериями являлись любовь к футболу, преданность родной команде и огромное желание принять главный турнир четырехлетия в своем городе. Каждый из суперболельщиков приглашен в Государственный Кремлевский дворец. Более того, получит два билета на первый из матчей ЧМ-2018 в своем городе из рук футбольных легенд.

Полный список приглашенных на церемонию выглядит следующим образом: Волгоград - Ольгa Парамонова, Екатеринбург - Мария Панина, Казань - Сергей Серов, Калининград - Владимир Зуев, Москва - Миша Смолин, Нижний Новгород - Андрей Горюнов, Ростов-на-Дону - Сергей Копин, Самара - Елизавета Леванова, Санкт-Петербург - Владимир Воробьев, Саранск - Виктор Паутов, Сочи - Игорь Мамаладзе.

История Виктора Паутова достаточно нетипична, но от этого не менее оригинальна. Он впервые пришел на стадион далеко не ребенком, и не было такого, чтобы влюбился в футбол с первого взгляда. Наоборот, Виктору Архиповичу было уже под 60, когда он впервые оказался на матче саранской «Светотехники». Друг, дирижер музыкального театра, пригласил его на игру и попросил захватить тромбон, чтобы поддержать команду с трибун. Громкий и выразительный аккомпанемент пришелся по душе и футболистам, и болельщикам. Паутова стали приглашать снова и снова. Так он стал не только поклонником клуба, но и отчасти его спутником. Теперь матчи «Мордовии» почти всегда проходят в музыкальном сопровождении. В репертуаре Паутова такие мелодии, как «Варяг», «Черный кот», «День Победы», а иногда он исполняет даже некоторые вещи из The Beatles. Легендарного болельщика знает каждый, кто хоть раз бывал на стадионе в Саранске.

Мало кто знает, что в молодости Виктор Паутов трижды выигрывал чемпионат Мордовии по лыжным гонкам и ровно столько же - чемпионат республики по настольному теннису (в парном разряде). Ежегодно в день рождения он преодолевает бегом дистанцию в 10 километров. Паутов был одним из факелоносцев зимних Олимпийских игр 2014 года, причем вместо одного этапа без проблем пробежал два. По словам тромбониста, свою главную цель он видит в том, чтобы как следует настроить футболистов и болельщиков на правильный лад: тех, кто выходит на поле, - на честную игру, а тех, кто заполняет трибуны, - на доброжелательность и позитив. Ведь футбол, как и музыка, должен прежде всего объединять людей.