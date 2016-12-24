«МОРДОВИЯ-2003» ПРИМЕРИЛА ЧЕМПИОНСКИЕ ЛАВРЫ

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Команда «Мордовия-2003» награждена медалями, кубком и почетными грамотами за победу в республиканском первенстве среди детских команд. Заслуженные награды юным футболистам в торжественной обстановке вручил исполнительный директор Федерации футбола Республики Мордовия Виктор Бородулин.
В восемнадцати матчах подопечные Юрия Уткина и Евгения Буланова уступили своим соперникам всего один раз. Авторами голов в составе «Мордовии-2003» становились 18 игроков: Никита Снадин - 19 мячей (лучший показатель в первенстве), Данила Шаталин - 10, Максим Айсин - 8, Гриша Меликян и Владислав Поляков - по 8 (1 пен.), Иван Просников - 6, Андрей Бусаргин - 5, Роман Садомский - 4, Кирилл Вилков и Илья Токарев - по 3, Гарегин Асланян и Кирилл Кныш - по 2, Данила Крайнов, Максим Кондратьев, Николай Мартынов, Егор Моисеев, Роман Морозов и Сергей Киреев - по 1.
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