ФУТБОЛИСТОВ МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАГРАДИЛИ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Без езды!
Водитель автобуса, сбивший школьника, получил два года ограничения свободыи пока не сможет управлять транспортными средствами
Президент Федерации футбола РМ и директор Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» Александр Яшков наградил серебряными медалями и кубком за второе место в республиканском чемпионате футболистов и главного тренера команды МГУ.
Мероприятие проходило в зале заседаний нового корпуса мордовского университета с участием ректора Сергея Вдовина и в присутствии ведущих преподавателей вуза. Было подчеркнуто, что «огаревцы» из сезона в сезон демонстрируют завидную стабильность в мордовском футболе - неизменно входят в число фаворитов, завоевывают призовые места и готовят специалистов, которые затем продолжают свою деятельность в спортивных организациях (в том числе - в главной футбольной школе нашей республики). Руководитель университета был отмечен грамотой и награжден медалью вместе с командой.
Водитель автобуса, сбивший школьника, получил два года ограничения свободыи пока не сможет управлять транспортными средствами
Столица Мордовии День героев Отечества отметит салютом и молодежной патриотической дискотекой
Под предлогом проверки газового оборудования в квартирах частные гастролеры навязывают горожанам услуги по баснословным расценкам
Как грамотно пользоваться финансовыми услугами - рекомендации эксперта
На минувшей неделе в Пролетарском районном суде началось слушание громкого дела по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного...
В Саранске по подозрению в крупном мошенничестве арестован заместитель начальника ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий...
Мэр Саранска Петр Тултаев встретился с корреспондентом японского издания
Вчера Мордовию посетили министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. В республике они...
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек