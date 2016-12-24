ФУТБОЛИСТОВ МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАГРАДИЛИ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Спорт

Президент Федерации футбола РМ и директор Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» Александр Яшков наградил серебряными медалями и кубком за второе место в республиканском чемпионате футболистов и главного тренера команды МГУ.
Мероприятие проходило в зале заседаний нового корпуса мордовского университета с участием ректора Сергея Вдовина и в присутствии ведущих преподавателей вуза. Было подчеркнуто, что «огаревцы» из сезона в сезон демонстрируют завидную стабильность в мордовском футболе - неизменно входят в число фаворитов, завоевывают призовые места и готовят специалистов, которые затем продолжают свою деятельность в спортивных организациях (в том числе - в главной футбольной школе нашей республики). Руководитель университета был отмечен грамотой и награжден медалью вместе с командой.

 

                       

 

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