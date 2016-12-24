ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ И ДОЛГОЖДАННЫЙ МОМЕНТ

В первый день зимы весь спортивный мир наконец-то узнает, в каких группах будут соперничать 32 команды-участницы российского футбольного мундиаля. Жеребьевка финального турнира чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ пройдет в Государственном Кремлевском дворце и начнется в 18.00 по московскому времени. Для нашего города и нашей республики, вне всяких сомнений, это будет нечто особенное. Ведь именно в эту пятницу 1 декабря мы с вами получим ответ на вопрос, какие команды в июне будущего года проведут свои матчи в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена».

В настоящий момент 32 сборные разделены на четыре корзины согласно мировому рейтингу FIFA/Coca-Cola (в расчет принимались данные по состоянию на октябрь текущего года). Исключение, разумеется, сделано только для россиян. Несмотря на последний, шестьдесят пятый, показатель среди всех команд, на правах страны-организатора Россия посеяна среди восьми сильнейших и соответственно не встретится с теми, кто в этом самом рейтинге преуспевает. Между тем в нашей группе вполне могут оказаться испанцы, англичане или колумбийцы, у которых в данном отношении не все так ладно, как, например, у поляков. Из четвертой корзины, конечно, всем хотелось бы видеть в своей группе Панаму. А вот другой абсолютный дебютант мировых чемпионатов - сборная Исландии - вряд ли способен обрадовать, если с легкой руки ассистентов «брякнется» к нам в компанию из третьей корзины. Но не будем преждевременно забегать вперед. Ждать осталось совсем недолго. Подробная схема ЧМ-2018 была опубликована в предыдущем номере «ВС». Советуем использовать ее как шаблон для заполнения во время трансляции жеребьевки.

ПОСЕВ КОМАНД ПЕРЕД ЖЕРЕБЬЕВКОЙ

Корзина 1: РОССИЯ (65), Германия (1), Бразилия (2), Португалия (3), Аргентина (4), Бельгия (5), Польша (6), Франция (7).

Корзина 2: Испания (8), Перу (10), Швейцария (11), Англия (12), Колумбия (13), Мексика (16), Уругвай (17), Хорватия (18).

Корзина 3: Дания (19), Исландия (21), Коста-Рика (22), Швеция (25), Тунис (28), Египет (30), Сенегал (32), Иран (34).

Корзина 4: Сербия (38), Нигерия (41), Австралия (43), Япония (44), Марокко (48), Панама (49), Южная Корея (62), Саудовская Аравия (63).

Как заранее проинформировала ФИФА, вынимать шары из корзин будут по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. Переходить к следующей корзине будут только после того, как по группам распределены все команды из предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала достают шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Национальная сборная России как страна-организатор получает при жеребьевке обозначение «Команда А1» (то есть первая команда в группе А) и будет обозначена красным шаром в корзине 1.

2. Оставшиеся семь команд в корзине 1 будут распределены по группам (от B до H) и автоматически получат порядковый номер 1 в каждой из них. Порядковые номера команд из корзин 2, 3 и 4 будут определены путем жеребьевки.

3. Согласно общему принципу FIFA, в каждой группе может быть максимум одна команда из одной континентальной зоны. Это правило действует в отношении всех зон, кроме зоны УЕФА, представленной 14 командами. В каждой группе должна быть минимум одна, но не более двух европейских команд. Таким образом, в шести из восьми групп будет по две европейские команды.

Деление команд на группы по географическому принципу будет проконтролировано специальной системой, которая учтет все перечисленные факторы. Поэтому при процедуре определения мест команд в группах отдельные группы могут быть пропущены. Например, Перу, Колумбия и Уругвай - команды из второй корзины - точно не попадут в одну группу с Бразилией или Аргентиной, которые находятся в первой корзине. Аналогичное правило будет действовать в отношении команд из других конфедераций (кроме УЕФА).