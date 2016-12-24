Жительницу Рузаевки будут судить за убийство в состоянии аффекта

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 64-летней жительницы Рузаевки. Она обвиняется в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено в ходе следствия, вечером 7 сентября 2017 года между обвиняемой и 81-летним мужчиной, за которым по просьбе родственников она осуществляла уход, произошла ссора. Причиной ссоры послужили громкие крики престарелого пенсионера, а затем и брошенный в женщину табурет. В ответ «сиделка» нанесла мужчине множественные удары табуретом по различным частям тела. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Стоит отметить, что уход за пенсионером жительница Рузаевки осуществляла у себя в квартире в связи с антисанитарными условиями по месту его проживания. При этом мужчина часто кричал и разбрасывал вещи, в том числе по ночам.

Как поясняют в СКР, в рамках расследования в отношении обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что во время совершения преступления она находилась в состоянии аффекта в виде выраженного эмоционального возбуждения, оказавшего существенное влияние на ее сознание и поведение. По данному факту собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.