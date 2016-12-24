Жительницу Рузаевки будут судить за убийство в состоянии аффекта

Нас ждет кардинальный перелом
Известный астролог рассказала, чего ждать россиянам от нового 2018 года
Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 64-летней жительницы Рузаевки. Она обвиняется в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как было установлено в ходе следствия, вечером 7 сентября 2017 года между обвиняемой и 81-летним мужчиной, за которым по просьбе родственников она осуществляла уход, произошла ссора. Причиной ссоры послужили громкие крики престарелого пенсионера, а затем и брошенный в женщину табурет. В ответ «сиделка» нанесла мужчине множественные удары табуретом по различным частям тела. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Стоит отметить, что уход за пенсионером жительница Рузаевки осуществляла у себя в квартире в связи с антисанитарными условиями по месту его проживания. При этом мужчина часто кричал и разбрасывал вещи, в том числе по ночам.
Как поясняют в СКР, в рамках расследования в отношении обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что во время совершения преступления она находилась в состоянии аффекта в виде выраженного эмоционального возбуждения, оказавшего существенное влияние на ее сознание и поведение. По данному факту собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.
Известный астролог рассказала, чего ждать россиянам от нового 2018 года
Мать девочки просила строго не наказывать подполковника-педофила, устраивавшего с ребенком развратные фотосессии
В этом году в республике появились семьи, где родились девятые дети!
В МВД по РМ обсудили результаты борьбы с организованной преступностью, раскрытие убийств времен криминальных войн между группировками,...
Мордовской студентке летомудалось совместить в Америке работу, отдых и путешествия
Вчера Мордовию посетили министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. В республике они...
Какие сборные приедут играть в столицу Мордовии в ходе Чемпионата мира по футболу 2018 года
Следственный комитет Мордовии продолжает расследование по уголовному делу об обрушении лестничного марша в строящемся многоэтажном доме в...
Как грамотно пользоваться финансовыми услугами - рекомендации эксперта
Мэр Саранска Петр Тултаев встретился с корреспондентом японского издания