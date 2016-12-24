Жительница Мордовии замерзла в лесу

«Трудились в бикини на пляже»
Мордовской студентке летомудалось совместить в Америке работу, отдых и путешествия
В Мордовии зафиксирована первая смерть в результате обморожения. Жертвой первых морозов стала 79-летняя жительница села Салазгорь.
Как стало известно «ВС», в полицию с заявлением об исчезновении бабушки обратился ее внук. Стражам порядка он пояснил, что престарелая женщина ушла из дома и до наступления темноты не вернулась. Первоначально мужчина пытался отыскать пропавшую родственницу самостоятельно. Но эти поиски не увенчались успехом. Тогда он обратился за помощью в полицию. Вскоре стражам порядка удалось обнаружить пропавшую женщину. Она сидела под деревом в лесу. Ее срочно доставили в больницу, однако спасти жизнь пенсионерке не удалось. Она скончалась от последствий обморожения.
Мордовской студентке летомудалось совместить в Америке работу, отдых и путешествия
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