Жительница Мордовии замерзла в лесу

Репортер

В Мордовии зафиксирована первая смерть в результате обморожения. Жертвой первых морозов стала 79-летняя жительница села Салазгорь.

Как стало известно «ВС», в полицию с заявлением об исчезновении бабушки обратился ее внук. Стражам порядка он пояснил, что престарелая женщина ушла из дома и до наступления темноты не вернулась. Первоначально мужчина пытался отыскать пропавшую родственницу самостоятельно. Но эти поиски не увенчались успехом. Тогда он обратился за помощью в полицию. Вскоре стражам порядка удалось обнаружить пропавшую женщину. Она сидела под деревом в лесу. Ее срочно доставили в больницу, однако спасти жизнь пенсионерке не удалось. Она скончалась от последствий обморожения.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Мир детских изобретений

В последний день осени на площадке мордовского Технопарка проходил Молодежный инновационный конвент республики. В этот день здесь собрались...
«На нас хотят сделать сенсацию!»

Родители тяжелобольного Кирилла Галкина объяснили журналисту «ВС», почему хотят отвезти своего ребенка на операцию именно в Израиль

«Где-то я вас видел»

21 ноября во всём мире отмечается День телевидения. В оскароносном кинофильме Владимира Меньшова один из героев убеждает, что «со временем...

Конкурс красоты

№42  Алина

 Посмотреть все фотографии