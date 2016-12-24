Студенты Мордовии в этом году заработали в стройотрядах десятки тысяч рублей

На минувшей неделе студенческие отряды Мордовии подвели итоги летнего трудового семестра. Молодые люди работали в строительных, педагогических, сельскохозяйственных и механизированных отрядах, а также проводниками. Всего в этом году было сформировано 67 отрядов.

«В этом году у нас появилось два новых направления - сервисные и научно-производственные отряды, - рассказал командир мордовского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Алексей Нагин. - Наша основная цель на будущее - увеличение количества бойцов по некоторым направлениям работ: это строительные, сервисные отряды, которые будут более чем востребованы в 2018 году, сельскохозяйственные и отряды проводников».

В этом году было сформировано 12 научно-производственных отрядов, 128 человек работали на ведущих предприятиях республики и при этом занимались исследовательской деятельностью.

«Численность студенческих отрядов в республике выросла. В этом году было трудоустроено свыше 2 тысяч студентов, в прошлом - 1679 человек, - подчеркнула председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Наталья Помелова. - Очень важно, что студенты вузов и ссузов все чаще выбирают студотряды по профилю учебы, тем самым приобретая навыки работы по профессии».

«Бойцы строительных отрядов трудились в Челябинской области на предприятии «Мирный атом», на возводимых в Саранске объектах к чемпионату мира по футболу 2018 года - это гостиничный комплекс «Тавла», ЖК «Арена», ООО «Термодом», объездная дорога г. Саранска, - отметил Алексей Нагин. - Сервисные отряды работали в отелях России - в Краснодарском крае, Сочи, в болгарском городе Китен, отряды проводников - в Депо приписки г. Санкт-Петербург. В составе анимационной команды наши ребята трудились в Тунисе, механизированные и сельскохозяйственные отряды - в МАПО «Восток», агрофирме «Норов», педагогические отряды - в Краснодарском крае, Подмосковье, Крыму, Мордовии».

Подводя итоги трудового семестра, Алексей Нагин озвучил размер зарплаты студентов. Минимальную оплату за свой труд - 7-8 тысяч рублей в месяц - получили студенты, работавшие вожатыми в лагере. Самые высокие заработки - у бойцов стройотряда. Так, участники Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом», трудившиеся на строительстве атомной электростанции в Челябинской области, получили в среднем по 35 тысяч рублей в месяц.