Новые возможности с банком «Возрождение»

Советы директоров банка «Возрождение» и Промсвязьбанка приняли решение вынести на рассмотрение годовых общих собраний акционеров вопрос об объединении двух банков - универсального «Возрождения» и системно значимого Промсвязьбанка - в одну финансовую организацию.

Речь идет о намерении объединить ресурсы двух сильных банков одного холдинга. В этом случае на банковском рынке появится новый мощный игрок. О том, что стоит за этим решением, а главное, что получат от слияния клиенты «Возрождения», рассказывает управляющий Саранским филиалом банка «Возрождение» Сергей Васильевич Наумкин.

- «Возрождение» самодостаточный банк, который вот уже больше 20 лет работает в регионе, имеет стабильный пул клиентов - среди населения, организаций и компаний, демонстрирует хорошие финансовые показатели, а про ПСБ нам почти ничего не известно…

- Это решение, к которому оба банки шли почти два года. Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга Промсвязькапитал (*также владеет Промсвязьбанком) в 2015 году. Банковские активы холдинга после сделки по приобретению «Возрождения» увеличились до 1,6 трлн рублей, что позволило холдингу занять место в ТОП-3 частных банков по активам и ТОП-6 по депозитам. Это стало знаковым событием в банковской отрасли. Некоторое время банки работали параллельно, но быстро поняли, что для того, чтобы подтверждать лидерские позиции, надо объединять усилия. В холдинге стартовал интеграционный процесс, и его главной задачей был обмен лучшими компетенциями и практиками обоих банков.

- Означает ли это, что один банк, более крупный и компетентный, поглощает другой?

- Нет, это совершенно иной процесс - это объединение возможностей и ресурсов двух сильных банков с целью создания более крупного игрока. Интеграционные процессы начались с серьезного анализа всех направлений: региональные сети, технологические решения, продуктовая линейка, стандарты сервиса, сегментация клиентов, риск-менеджмент и многое другое. Например, в части географии офисов Промсвязьбанк широко представлен во всех федеральных округах, то есть отвечает в полной мере статусу федерального, более масштабного банка. А банк «Возрождение» традиционно имеет сильные позиции в нашем регионе, в Московской области, Центральном и Южном федеральных округах. При этом у «Возрождения» более глубокая экспертиза регионального бизнеса. Конкурентные преимущества ПСБ - высокая технологичность (*банковские решения Промсвязьбанка много лет входят в ТОП лучших), мобильность, широкая продуктовая линейка. С другой стороны, например, «Возрождение» обладает уникальными компетенциями в области работы с зарплатными проектами или на рынке ипотечного кредитования. ПСБ задает тренд в области работы с малым и средним бизнесом, а «Возрождение» всегда отличался успехами в работе с муниципальными образованиями и бюджетными организациями. Попросту говоря, никто никому не мешал и клиентов не переманивал. Интеграция сделала нас единой сильной командой в масштабах страны.

- Что изменилось в работе вашего банка в ходе интеграции с банком ПСБ?

- Интеграция включала в себя разные аспекты деятельности банков: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизацию бэк-офисных функций, унификацию продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж, разработку единых стандартов качества. Уже сегодня клиентам «Возрождения» доступно большинство продуктов и сервисов ПСБ, и наоборот. Опираясь на практику ПСБ, в «Возрождении» был выделен в отдельное направление блок по работе с сегментом малого и среднего бизнеса, ставший одним из драйверов роста. Яркая иллюстрация результата - за год общее число клиентов МСБ в банке увеличилось на 17%. Также усовершенствована система управления рисками и противодей-ствия мошенничеству.

- А что объединение даст рядовому потребителю? Которому, условно говоря, важен не цвет вывески, а условия?

- Мы видим большой потенциал в объединении наших сильных сторон, лучших практик и стандартов. В продуктовой линейке для физлиц появится много того, что ранее не было доступно клиентам «Возрождения», - бонусные программы, спецпредложения совместно с партнерами, повышенный кредитный лимит по карте, онлайн-кредиты и многое другое. Следующее преимущество - доступность. Фактически оба банка прирастают сетью друг друга, у «Возрождения» порядка 120 офисов по всей стране, а у ПСБ 300 отделений фактически во всех федеральных округах. То есть услуги стали более доступны географически. И наконец, одно из несомненных преимуществ - технологичность. Клиенты «Возрождения» получат высокого уровня мобильные сервисы и приложения, не раз отмеченные различными наградами. Разработка таких решений требует больших инвестиций, которые «Возрождение» не мог себе позволить, теперь ими поделится с нами ПСБ. Корпоративные клиенты получат абсолютно новый интернет-банк с расширенным функционалом (включая конверсию online по рыночному курсу и полностью автоматизированный валютный контроль), лучшие на российском рынке продукты Cash Management, гибкие продукты международного финансирования и факторинга. Также добавлю, что ПСБ второй год подряд входит в список лучших банков в мире по транзакционному бизнесу.

- Обычно клиентов более всего волнует, будет ли банк пересматривать условия по кредитным продуктам, останутся ли в силе ставки по кредитам, вкладам? Нужно ли будет вашим клиентам перезаключать договоры?

- Банк сохранит обязательства для всех групп клиентов. В случае принятия решения об объединении условия действующих договоров для всех клиентов банка «Возрождение» останутся неизменными. Более того, среди ключевых задач нашего объединения - предоставление более выгодных условий по продуктам. Клиентам - физическим лицам, тем, у кого вклады, ипотека, потребкредит, ничего переоформлять не нужно. Клиентов корпоративного бизнеса и МСБ переоформим постепенно - максимально комфортно и минимально затратно по времени. Во многом благодаря уже состоявшемуся переходу на единый технологический ландшафт.

- Когда закончится интеграция и какие задачи будут поставлены перед объединенным банком?

- Банки не останавливают процесс интеграции, так как это ежедневная совместная операционная деятельность. Что касается юридических процедур, то вопрос об объединении будет вынесен на внеочередные собрания акционеров обоих банков. А если будет принято положительное решение, то соответствующие документы будут поданы в ЦБ. После согласования ЦБ мы представим нашим клиентам и партнерам объединенный банк. Для себя мы ставили и ставим задачу-максимум - стать лучшим частным банком в стране, банком «первого выбора» для физических и юридических лиц и ключевым игроком в каждом приоритетном для нас регионе. Сервис, который обычно банки обозначают «только для ВИП», мы готовы предложить каждому своему клиенту. Это будут быстрые, технологичные и выгоднее по цене решения. Словом, хотим оставаться лидерами, быть конкурентоспособными, быть всегда на шаг впереди, предвосхищая потребности как самого клиента, так и его семьи, его бизнеса. Вместе это сделать проще. Чем выше эффективность нашей работы, тем больше выгод для клиентов и партнеров.