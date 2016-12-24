Почувствуй себя «народным инспектором»

Жаловаться на лихачей, подвергающих опасности пешеходов и других автомобилистов, скоро станет проще. Правительство одобрило законопроект о штрафах, которые будут выписываться по фото- и видеоматериалам от граждан. Десятки миллионов россиян получат возможность участвовать в выявлении и наказании нарушителей правил дорожного движения - они смогут снять нарушение на мобильное устройство и отправить ролик в ГИБДД. Соответствующий законопроект был одобрен 5 октября на заседании Правительства России. Механизм «народного инспектора», как ожидается, заработает уже в течение ближайшего года. Очевидно, смартфоны станут грозным оружием в руках бдительных водителей и пешеходов, ведь сообщить о нарушении можно будет одним касанием.

Инспекторы от народа должны регистрироваться на «Госуслугах»

На заседании правительства были одобрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать нарушителей Правил дорожного движения к административной ответственности без составления протокола, на основании данных средств фото- и видеофиксации, которые будут отправлять граждане. Далее законопроект рассмотрит Государственная дума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений.

Для того чтобы отправить запись с нарушением ПДД, гражданину необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг, а на его видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение. Мобильное приложение «Народный инспектор» автоматически выставит на видео спутниковые координаты, дату и время. Это позволит исключить возможность монтажа, которая допускается при обычной съёмке на телефон.

Высланные бдительными гражданами видеофайлы поступят на портал, где пройдут первоначальную проверку (видео с плохо различимыми номерами, снятые в условиях недостаточной освещенности и т.д., будут отбраковываться), после чего будут направлены в ГИБДД по месту совершения нарушения. После просмотра инспектор примет решение о направлении «письма счастья» автовладельцу. В законопроекте уточняется список нарушений, входящих в «сферу ответственности» контролирующей публики, - это проезд на красный, выезд на встречку, пересечение железной дороги в неположенном месте, отказ уступить дорогу пешеходу. Всего около десяти пунктов.

Разработчики проекта уточнили, что обжаловать вынесенные по данным «народных инспекторов» штрафы можно будет в том же порядке, в котором сейчас обжалуются нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

Планируется, что механизм будет запущен после соответствующей обкатки. Уже сегодня подобные инструменты привлечения нарушителей ПДД к ответственности работают в пилотных регионах, таких как Москва и Казань. Опыт этих регионов будет приниматься во внимание, чтобы на федеральном уровне сделать механизм удобным для простых граждан.

Например, в казанском приложении «Народный инспектор» на выбор предлагаются 15 видов нарушений. Самые популярные - неправильная парковка и нежелание водителей уступать зебру пешеходам. До ГИБДД видео проходит модерацию. В таком ролике должен быть четко снят госномер - все буквы и цифры. В ином случае обращение будет отклонено. Кроме того, четко должна быть снята обстановка, чтобы было ясно, в чем заключается правонарушение. Отправить фальшивку и оклеветать кого-то не получится. Снять фото или видео можно только с помощью приложения.

Цена вопроса - 2,5 млрд рублей

«Для того чтобы «народный инспектор» действительно начал работать, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру, - заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. - Во-первых, создать и оттестировать мобильное приложение. Во-вторых, развернуть инфраструктуру портала государственных услуг. Со стороны правительства планируется потратить за 3 года более 2,5 млрд рублей на создание этой инфраструктуры. Но с учётом того что «народный инспектор» будет в том числе помогать собирать штрафы, это частично компенсирует затраты правительства».

К приложению будут предъявляться повышенные требования по безопасности, защите персональных данных, должна быть исключена возможность подделки информации. Что касается сроков появления софта в открытом доступе, то, по словам Михаила Абызова, речь идет о конце 2018 года: «надо быть реалистами, предстоит принять закон и создать необходимую инфраструктуру для работы приложения».

ГИБДД и эксперты - за

ГИБДД уже несколько лет активно выступает за привлечение граждан к фиксации нарушений - ведомство испытывает серьезный дефицит кадров. Сейчас проект «народного инспектора» поддерживает большинство экспертов, хотя изначально отношение к нему у общественности было весьма неоднозначное. Некоторые высказывали мнение, что доносить на собратьев-автолюбителей безнравственно, проще говоря, называли это стукачеством. Тем не менее в нашей стране это уже практикуется - с начала текущего года в ГИБДД гражданами было направлено более 110 тысяч фотографий и видеороликов с нарушениями ПДД.

«Это давно ожидаемое решение, - говорит председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. - Ещё 5 лет назад были попытки внедрить нечто подобное. На сайте ГИБДД даже есть раздел, который позволяет прислать фотографии нарушений, и по ним иногда принимаются решения. Но до сих пор нужно было обязательно явиться лично и написать заявление. Мы ожидаем, что этот сервис будет очень востребован гражданами, они поймут, что он направлен на защиту их прав».

Эксперты считают, что необходимо обеспечить работу системы в отношении полного спектра нарушений ПДД. Речь идёт не только о случаях неправильной парковки, но и о фактах опасного вождения. «Если всё будет фиксироваться, то это будет совершенно незаменимая вещь и помощник в первую очередь для ГАИ, - считает руководитель телепрограммы «Главная дорога» Илья Скрябин. - Неважно, сколько человек пришлют видеоролик. Важно, что все будут знать о том, что из соседней машины могут такой ролик прислать. И накажут тебя или нет - это уже другое дело. Сейчас водитель боится инспектора или камеры. Появление возможности, когда из любой машины могут отправить видео с твоим нарушением и по нему будет принято решение, должно начать останавливать людей от нарушений».

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, акцент нужно делать не на смартфонах, а на видеорегистраторах. Возможность залить в них сторонний софт есть, уже продаются регистраторы на Android. Ведь пользоваться смартфоном не всегда удобно: пока загрузишь, пока нажмешь кнопку записи, нарушитель уже уедет, а видеорегистратор работает всегда.

Зарубежный опыт

С 2015 года в Сингапуре любой человек может сообщить в полицию о нарушении правил дорожного движения. Для этого необходимо авторизоваться на сайте полиции через систему электронных госуслуг. При отправке сообщения человек подтверждает согласие на участие в суде в качестве свидетеля, а также готовность предоставить уличающие фото- и видеоматериалы или еще одного независимого свидетеля нарушения. В ряде штатов Индии в 2016 году запустили мобильное приложение Citizen Cop (гражданский полицейский), с помощью которого можно анонимно сообщить в полицию о преступлении (включая дорожные нарушения), а также загрузить видеозапись как доказательство. В 2016 году и лондонская полиция начала тестирование сайта с возможностью загружать видео нарушений правил дорожного движения.