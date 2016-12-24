ПЕРВЫЕ НА ЭКВАТОРЕ

В турнире группы «Урал-Приволжье» минул первый круг. Ровно половина дистанции осталась позади, и это дает повод называть нынешнее положение команд предварительными итогами. «Мордовия» - первая, с нулем в графе «Поражения». Отрыв в восемь очков от ближайшего преследователя позволяет считать лидерство безоговорочным. Впервые в сезоне гегемон таблицы победил с крупным счетом. При этом, сыграв со всеми своими соперниками, пропускала «Мордовия» всего трижды. На вторую строчку вырвались наши соседи из «Волги». Значительно подтянулся к призовой зоне «Нефтехимик». По причине того, что идущая третьей «Сызрань 2003» угодила в бездну неизвестности, пожалуй, именно команды Ульяновска и Нижнекамска теперь стоит считать главными конкурентами фаворита в борьбе за путевку в ФНЛ.
Футбольный клуб «Оренбург», более привычный под названием «Газовик», в настоящий момент имеет в своей структуре не одну, не две, а целых три команды. В городе, который еще совсем недавно играл на крохотном стадионе без крыши и не грезил сверхзадачами, умело сохранили нажитое трудом десятилетий. Футбольный флагман области, дебютировав в Премьер-лиге, проявил себя крепким орешком и вылетел во многом незаслуженно (попав в стыковые матчи по дополнительным показателям и уступив в них в серии пенальти). Но, несмотря на понижение в ранге и отсутствие турнира дублеров в ФНЛ, закрывать молодежку никто не стал. Вместо буквы «м» в ее название мудрое руководство добавило «двойку» и смело заявило в ПФЛ. Более того, никто не бросил и ту команду, что выступала в соревнованиях МФС «Приволжье». Там прежний «Оренбург-2» стал «Оренбургом-м». Что тут скажешь?! Вот это и есть отменные условия для подготовки резерва! Достаточно редкий, но показательный пример организации футбольного хозяйства в отдельно взятом российском регионе.
Но вернемся в свой «микроклимат». Голам местных воспитанников Владислава Адаева и Дениса Соболева просто нельзя не порадоваться. Во-первых, забиты они были очень красиво. Во-вторых, в нужное время. В-третьих, оба футболиста отличились на глазах у действительно родной публики. Адаев открыл счет в игре сумасшедшим дальним ударом, поймав зевок вратаря. Соболев довел результат до разгромного, едва выйдя на замену (замкнул ювелирную передачу все того же Адаева на дальней штанге). Вдоволь «накормил» привередливых эстетов и Александр Кренделев. Исполняя штрафной, капитан «Мордовии» словно рукой забросил «пятнистого» впритирку со штангой.
Напоследок еще раз про нашего вратаря. Денис Шебанов не пропускает восьмой матч подряд! В общей сложности в его активе 727 минут. И это клубный рекорд. Прежнее достижение, как мы уже сообщали неделю назад, принадлежало Сергею Горбачеву (634 минуты, «Светотехника», 2001, 2002). От души аплодируем Денису, который, к слову, успевает еще и мастер-классы в родной 40-й школе проводить! По звонку директора Сергея Баранова собрал партнеров по команде (Руслана Мухаметшина, Рената Сабитова, Дениса Соболева) и приехал в гости. Туда, где сам штудировал учебники. Двойной респект!
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Самое главное, считаю, в том, что мы правильно подошли к этой игре. В футболе иногда случается, что, если соперник из нижней части таблицы, не все на него способны настроиться должным образом. Но мы сыграли надежно - и в первом тайме, и во втором. Вопросов к футболистам не имею - ни по технике, ни по тактике. Ребята как нужно восприняли мои слова, подошли к матчу в полной боевой готовности и заслуженно положили в командную копилку еще три очка. Всех с победой! Приятно было пообщаться с фанатами в Сызрани, и всегда приятно играть дома, в родных стенах, когда с трибун слышишь только одобрение.
- Тот факт, что забили два местных воспитанника, воодушевил?
- А разве должно быть по-другому?! Принимают активное участие в игре, забивают, выполняют свою работу. Молодцы! Как и все остальные.
- Если в целом подвести итоги первого круга, изначально ход сезона представлялся более напряженным?
- Безусловно. Ведь эта команда была создана в жесточайшем цейтноте - всего за 20 дней. У нас не было практически ни одного игрока. Только за 5 дней до кубкового матча с «Сызранью» мы смогли заявить футболистов и стали понимать, с кем вообще нам двигаться дальше. Прекрасно осознавали, что будет нелегко. Да по большому счету и сейчас нелегко. Набираем очки за счет организованности, верно выбранных решений, самоотдачи. Сейчас существенно прибавили в контроле мяча, что, признаться, далось не сразу. Первое место - плод большой кропотливой работы, и оно доказывает, что выбран правильный путь.
- На днях широкой общественности стало известно, что клуб может получить нового спонсора. Внутри команды прозвучавшая информация как-то обсуждается?
- Я уже на предыдущей пресс-конференции в Сызрани сказал, что подобные вещи мы узнаем только через прессу. На данный момент какой-либо конкретной информацией по данному вопросу не владеем. Придет спонсор - хорошо. Повторюсь, команде важно выполнять свою работу, добиваться поставленных целей. Это на данный момент является для нас первостепенным.
Максим ГРОШЕВ, главный тренер «Оренбурга-2»:
- На первых минутах мы ни в чем не уступали «Мордовии». Я насчитал как минимум три опасных момента, когда были шансы изменить счет. Наверное, и хозяева не ожидали от нас такой прыти. Конечно, мы пока еще не готовы отнимать очки у лидера, но демонстрируем достаточно приятный футбол, что радует. Постепенно растем, учимся на ошибках и двигаемся дальше. Изучаем каждого соперника досконально. У «Мордовии» очень хороший состав. Кренделев, Сабитов, Мухаметшин, Астафьев сложившиеся мастера, наличию которых может позавидовать любой клуб второго дивизиона. Собственно, игра и показывает, что никто без пользы по полю не бегает. Многое делается на опыте, благодаря грамотной расстановке.