ПЕРВЫЕ НА ЭКВАТОРЕ

В турнире группы «Урал-Приволжье» минул первый круг. Ровно половина дистанции осталась позади, и это дает повод называть нынешнее положение команд предварительными итогами. «Мордовия» - первая, с нулем в графе «Поражения». Отрыв в восемь очков от ближайшего преследователя позволяет считать лидерство безоговорочным. Впервые в сезоне гегемон таблицы победил с крупным счетом. При этом, сыграв со всеми своими соперниками, пропускала «Мордовия» всего трижды. На вторую строчку вырвались наши соседи из «Волги». Значительно подтянулся к призовой зоне «Нефтехимик». По причине того, что идущая третьей «Сызрань 2003» угодила в бездну неизвестности, пожалуй, именно команды Ульяновска и Нижнекамска теперь стоит считать главными конкурентами фаворита в борьбе за путевку в ФНЛ.

Футбольный клуб «Оренбург», более привычный под названием «Газовик», в настоящий момент имеет в своей структуре не одну, не две, а целых три команды. В городе, который еще совсем недавно играл на крохотном стадионе без крыши и не грезил сверхзадачами, умело сохранили нажитое трудом десятилетий. Футбольный флагман области, дебютировав в Премьер-лиге, проявил себя крепким орешком и вылетел во многом незаслуженно (попав в стыковые матчи по дополнительным показателям и уступив в них в серии пенальти). Но, несмотря на понижение в ранге и отсутствие турнира дублеров в ФНЛ, закрывать молодежку никто не стал. Вместо буквы «м» в ее название мудрое руководство добавило «двойку» и смело заявило в ПФЛ. Более того, никто не бросил и ту команду, что выступала в соревнованиях МФС «Приволжье». Там прежний «Оренбург-2» стал «Оренбургом-м». Что тут скажешь?! Вот это и есть отменные условия для подготовки резерва! Достаточно редкий, но показательный пример организации футбольного хозяйства в отдельно взятом российском регионе.

Но вернемся в свой «микроклимат». Голам местных воспитанников Владислава Адаева и Дениса Соболева просто нельзя не порадоваться. Во-первых, забиты они были очень красиво. Во-вторых, в нужное время. В-третьих, оба футболиста отличились на глазах у действительно родной публики. Адаев открыл счет в игре сумасшедшим дальним ударом, поймав зевок вратаря. Соболев довел результат до разгромного, едва выйдя на замену (замкнул ювелирную передачу все того же Адаева на дальней штанге). Вдоволь «накормил» привередливых эстетов и Александр Кренделев. Исполняя штрафной, капитан «Мордовии» словно рукой забросил «пятнистого» впритирку со штангой.

Напоследок еще раз про нашего вратаря. Денис Шебанов не пропускает восьмой матч подряд! В общей сложности в его активе 727 минут. И это клубный рекорд. Прежнее достижение, как мы уже сообщали неделю назад, принадлежало Сергею Горбачеву (634 минуты, «Светотехника», 2001, 2002). От души аплодируем Денису, который, к слову, успевает еще и мастер-классы в родной 40-й школе проводить! По звонку директора Сергея Баранова собрал партнеров по команде (Руслана Мухаметшина, Рената Сабитова, Дениса Соболева) и приехал в гости. Туда, где сам штудировал учебники. Двойной респект!

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