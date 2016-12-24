«МОРДОВИЯ» ВЫРВАЛАСЬ НА ПЕРВОЕ МЕСТО

Одержав две уверенные победы над «Алтаем» в Барнауле, «Мордовия» взлетела на верхнюю строчку турнирной таблицы в Высшей хоккейной лиге «Б».

В настоящий момент вместе с саранской командой по 18 очков на балансе имеют хоккеисты «Тамбова». Однако на нашей стороне дополнительные показатели. Третью и четвертую строчки делят ХК «Челны» и курганский «Юниор», набравшие по 16 очков. Действующий чемпион «Ростов» пока только пятый (13 очков). 18 и 19 октября подопечные Юрия Воробьева примут на родном льду команду Кургана (начало матчей в 18.30).

«АЛТАЙ» Барнаул - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:8 (0:2, 0:3, 1:3)

Шайбы: 0:1 - Абозин (Дубинин, Саразов, 03:26), 0:2 - Ахметзянов (Цицаров, Горячев, 17:18, +1), 0:3 - Абозин (Дубинин, Саразов, 30:38), 0:4 - Саразов (37:13), 0:5 - Субботин (Саразов, 38:28), 0:6 - Швейкин (Колычев, Медведев, 43:48), 0:7 - Дубинин (Брыкин, Саразов, 47:49), 0:8 - Ахметзянов (Бадрутдинов, Цицаров, 52:32), 1:8 - Шаламов (Красавин, 52:57).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Петраков - Бельский, Субботин - Нефедов - Цыпнятов, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Блохин - Саетов, Медведев - Швейкин - Колычев. Главный тренер - Юрий Воробьев.

Штрафное время: «Алтай» 4 (2+0+2) - ХК «Мордовия» 6 (2+2+2).

7 октября. Барнаул. Ледовый дворец «Герман Титов». 2200 зрителей.

«АЛТАЙ» Барнаул - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 - Бадрутдинов (Блохин, Юнышев, 10:26), 1:1 - Евстифеев (Симоненко, 11:26), 1:2 - Юнышев (Бадрутдинов, 30:36), 1:3 - Медведев (Колычев, Кружилин, 42:21), 2:3 - Южанинов (Симоненко, 49:40), 2:4 - Колычев (ПВ, 59:38).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Петраков - Бельский, Субботин - Нефедов - Цыпнятов, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Блохин - Саетов, Медведев - Швейкин - Колычев. Главный тренер - Юрий Воробьев.

Штрафное время: «Алтай» 4 (2+0+2) - ХК «Мордовия» 6 (0+4+2).

8 октября. Барнаул. Ледовый дворец «Герман Титов». 2100 зрителей.