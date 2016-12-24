БОЕВАЯ НИЧЬЯ В ДИМИТРОВГРАДЕ

7 октября в Димитровграде состоялся матч, результат которого, по сути, определял, кому из двух противоборствующих сторон достанется чемпионский титул. К большому сожалению, как и в матче первого круга, две сильнейшие команды первенства МФС «Приволжье» разошлись миром (0:0 тогда и 1:1 сейчас). Ведь, как ни крути, ничейный исход был на руку хозяевам. В заключительном туре «Торпедо» примет дома молодежку «Сызрани», «Саранск» сыграет в гостях с представителями ЦСП «Марий Эл».

Очевидцы, наблюдавшие за матчем сезона с трибун, сообщают, что, для того чтобы исполнить пенальти, Вячеслав Верушкин и Виталий Бурмаков были вынуждены разгребать лужи на отметке в 11 метров, а главный арбитр матча - шагами отсчитывать это самое расстояние от ворот. Размытое непогодой поле выглядело настолько ужасным, что впору было вспоминать дремучие времена, когда провинциальный российский футбол практически повсеместно ковырялся в грязи каждую весну и осень. Создать что-то продуктивное в столь извращенных условиях «горожанам», давно привыкшим к круглогодичной искусственной траве, было, конечно, крайне трудно.

Тем не менее подопечные Сергея Савочкина вновь не проиграли, а следовательно - имеют все шансы завершить первенство непобежденными. Удавалось ли кому-либо добиться аналогичного достижения в прошлом?! В российские годы - совершенно точно нет. А вот в советское время нечто подобное разок имело место быть. Камышинский «Авангард» в 1990 году ни разу не проиграл в 20 матчах. Однако «Саранску» предстоит сыграть на две игры больше, а значит, если в Йошкар-Оле все сложится хорошо, быть новому рекорду. Впрочем, поставленную перед сезоном задачу - быть в «тройке» как в чемпионате Мордовии, так и на приволжской арене - «красно-белые» уже выполнили. А вернее сказать, даже перевыполнили. Дебют, без сомнений, вышел для команды успешным.