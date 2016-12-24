БОЕВАЯ НИЧЬЯ В ДИМИТРОВГРАДЕ

«Наш человек» во Флориде
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
Обвиняемый в изнасиловании пассажирки «интернет-таксист» ответил на вопросы репортеров
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
Почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
Почему Николай Меркушкин покинул пост губернатора Самарской области?
В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии
История женщины, для которой отказ в помощиполицейскому обернулся штрафом, судом и позором
САРАНСК ПЕРВЫМ ИЗ ГОРОДОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ ГРЯДУЩЕГО ФУТБОЛЬНОГО МУНДИАЛЯ ПРИНЯЛ У СЕБЯ КУБОК МИРА ФИФА