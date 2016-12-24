Кубок мира в Саранске

6 и 7 октября в Саранске гостил главный трофей мирового футбола. Кубок чемпионата мира по футболу FIFAтм посетил столицу Мордовии в рамках масштабного тура, организованного Международной федерацией футбола и компанией Coca-Сola. Жители нашего города получили уникальную возможность сфотографироваться с вожделенным кубком, борьба за который развернется в России уже ближайшим летом.

Проводя параллели, заметим, что прежде в Саранск дважды привозили Кубок чемпионата мира по хоккею. В 2012 году массивная чаша выставлялась в Ледовом дворце, а в 2014 году - там же и на площади Тысячелетия. Оба раза шанс насладиться встречей с трофеем появлялся у нас благодаря победам российской сборной и личной инициативе Александра Овечкина, и оба раза памятный момент приходился на 12 июня, становясь составной частью празднования Дня города.

Невозможно не вспомнить и о том, что зимой 2003 года еще один наш прославленный земляк из мира большого спорта Шамиль Тарпищев навещал Саранск с Кубком Дэвиса. И все-таки хоккейный и теннисный кубки - это одно, и совсем другое - футбольный. Нисколько не умаляя достоинств каждого из них, нельзя не признать очевидного: по значимости и популярности с Кубком мира ФИФА на сегодняшний день не может сравниться ни один трофей на планете.

Легендарный кубок весом 6,175 кг выполнен из чистого золота, вручается с 1974 года и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на вытянутых руках. Раз в четыре года кубок отправляется в длительное путешествие, схожее разве что с эстафетой олимпийского огня. Нынешний тур станет самым продолжительным в истории. За 123 дня будет охвачена территория, на которой проживают 40 миллионов человек. Главная награда мирового футбольного первенства преодолеет более 27 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов. По предварительным прогнозам сделать фото, находясь рядом с кубком, сможет каждый третий россиянин. А вот дотронуться до него, как убедились те из нас, кто в минувшую субботу побывал в спорткомплексе «Мордовия», не получится, так как этим исключительным правом могут быть наделены только победители турнира и главы государств.

Старт новому туру был дан 9 сентября в Москве - в обновленных «Лужниках». Перед приездом в мордовскую столицу официальный кубок принимали в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе и Перми. 5 октября сказочно повезло нашим соседям из Пензы, где совершил посадку фирменный красный самолет «Кока-колы» ввиду реконструкции саранского аэропорта. Дальнейшими пунктами маршрута станут Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. 1 декабря Кубок мира ФИФА прибудет на финальную жеребьевку ЧМ-2018 в московский Кремль. Затем с января по апрель трофей прокатится по 50 странам мира. Возвращение в Россию намечено на 1 мая. Весеннее свидание с легендой гарантировано Владивостоку, Новосибирску, Екатеринбургу, Самаре, Казани, Нижнему Новгороду, Ростову-на-Дону, Санкт-Петербургу и Москве. Таким образом, кубок вживую увидят не в 24, как планировалось изначально, а с учетом пензенской остановки - в 25 российских городах.

Церемония приветствия Кубка мира ФИФА в Саранске состоялась в Театре оперы и балета имени Яушева. Большей частью аудитории мероприятия стали представители спортивной общественности. В оперном зале и на подступах к нему можно было встретить ведущих спортсменов Мордовии (как в недавнем прошлом, так и в настоящем), воспитанников специализированных спортивных школ и тренеров, делегатов от клубов по игровым видам спорта, руководителей спортивных объектов и профильных федераций, активистов волонтерского движения. Значительная пауза перед торжественным моментом была заполнена выступлением кавер-группы «Кактус», после чего представители республиканских музыкальных коллективов разыграли для собравшейся публики красочное артистическое шоу, начавшееся с абстрактной фразы «Однажды ангелы решили сыграть в футбол». Дополняли происходящее на сцене два молодых футбольных фристайлера, демонстрировавшие чудеса обращения с мячом.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков в приветственной речи прежде всего подчеркнул тот факт, что Саранск принимает знаменитый кубок первым из городов-организаторов грядущего мундиаля. «Подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую, - отметил Владимир Федорович. - Впереди еще немало работы. Нам предстоит достроить стадион на 45 тысяч зрителей, реконструировать аэропорт, возвести гостиницы, подготовить инженерную и транспортную инфраструктуру города, привести в порядок элементы внешнего благоустройства. Уверен, что вместе с нашими гостеприимными трудолюбивыми жителями, которые любят футбол и дорожат им, Правительство Мордовии, все институты власти и общественность с успехом справятся с этой непростой задачей. Праздник встречи Кубка мира ФИФА еще больше популяризирует футбол в нашей республике».

Чиновником от ФИФА по фамилии Джордж оказалась миловидная блондинка с достаточно редким именем Фелисити. Генерального директора проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFА 2018 Микаэля Вине на всех мероприятиях сопровождал резво, почти вприпрыжку скакавший за ним переводчик. Впрочем, помощь полиглота требовалась не всегда, ведь начинали и завершали свои выступления иностранные функционеры на русском языке. «Добрый день!», «Дорогие друзья!», «Привет, Саранск!», «Большое спасибо!», «Удачи!» - произносилось почти без акцента, на что публика реагировала радушно и моментально направляла выступавшим внушительные порции аплодисментов.

Вместе с почетными зарубежными гостями участие в церемонии принимал посол ЧМ-2018 от города Саранска Алексей Немов. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике весьма тонко и разнопланово шутил на пресс-конференции, которая прошла вскоре после того, как кубок погрузился под черный занавес театрального помоста. Например, на вопрос о деталях обеспечения безопасности кубка Немов, опередив Вине, тут же переспросил: «А вы, собственно, с какой целью интересуетесь?!». Уточнять, сколько людей охраняет трофей, француз не стал, при этом с присущей ему долей дипломатии сказал, что именно безопасность является одним из самых важных компонентов при подготовке тура. В города, запланированные к посещению, специалисты проекта, как правило, приезжают заблаговременно и кропотливо изучают каждый объект и каждую местность, где впоследствии будет организован доступ всех желающих к кубку. Особые меры безопасности выражены и в оборудовании специального шатра, в который ведет живая очередь, и в защитном стекле, под которым постоянно находится кубок.

Вице-премьер - министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин выразил слова благодарности окружавшим его спикерам, отметив, что важно понимать, какой объем работы ложится на плечи организаторов. Попутно было сказано и о том, что кураторы глобального проекта уделяют большое внимание развитию массового футбола в России, осуществляя, в частности, поддержку таких полезных детских соревнований, как «Кожаный мяч». Наряду с этим Алексей Николаевич обратился к электронным СМИ с просьбой оперативно распространить информацию, что в очереди к кубку скучать не придется, для поклонников футбола специально подготовлены всевозможного рода сюрпризы, активности и развлечения. «Советую спланировать свои визиты к кубку на утро или на вечер, так как все мы прекрасно понимаем, что основной наплыв болельщиков придется на обеденное время», - заранее предупредил Меркушкин и не ошибся. В выходной день в спорткомплекс «Мордовия» люди приходили целыми семьями.

Присутствовавшим на брифинге журналистам было отведено время на то, чтобы они одними из первых обновили соцсети фотографиями с кубком. Но и здесь не обошлось без ограничений. Строгий секьюрити сурово бурчал, что к месту фотографирования нужно подходить только с указанной им стороны, а еще предпочтительно, чтобы снимок делала одна из знакомых ему сотрудниц, которой следует передавать мобильные телефоны.

Завершало программу первого дня экспонирование кубка в Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева. В пресс-релизах данная часть комплекса мероприятий обозначалась формулировкой «Социальный визит». Но не меньшую социальную нагрузку несло открытие в Саранске инклюзивного игрового парка, состоявшееся в субботу. Теперь на улице Старопосадской, на территории, прилегающей к Спортивной школе олимпийского резерва по теннису Шамиля Тарпищева, соседствуют футбольное поле, антивандальные тренажеры и детские игровые зоны. Преимуществом такой многофункциональной площадки является возможность проведения турниров по юнифайду (объединенному спорту) - одному из направлений «Специальной Олимпиады». Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца».

Кстати, работы по благоустройству инклюзивного парка будут продолжены. Там появится зона барбекю, будет обустроен пляж и проложены дорожки с разметкой для велопрогулок и катания на роликах. Парк будет находиться под круглосуточной охраной, планируется установка системы видеонаблюдения. Остается добавить, что во время церемонии открытия спортивной новостройки Микаэля Вине одарили мордовской рубахой и паспортом мордвина. Оригинальные призы топ-менеджеру «Кока-колы» вручил Глава Администрации городского округа Саранск Петр Тултаев.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ