Бандана в законе

Ленинский районный суд Саранска восстановил адвокатский статус саранского юриста Сергея Наумова. Ранее он был лишен статуса адвоката за появление в зале суда в шортах, солнечных очках и бандане. Сам Сергей Наумов еще тогда назвал решение совета Адвокатской палаты незаконным и пообещал, что будет добиваться восстановления справедливости.

Скандал, закончившийся лишением адвокатского статуса Сергея Наумова, разгорелся в мае этого года.

- Я пришел в суд, но на самом деле немного опоздал, - рассказал «ВС» Сергей Наумов. - Даже не то что опоздал, просто не рассчитал время. Действительно с шортами я, наверное, немного переборщил, нужно было штаны надеть. На самом деле у меня даже в мыслях не было умалять авторитет судебной власти. Я смотрю на часы и понимаю, что уже не успеваю переодеться. И тут мне пристав звонит и говорит, что меня в таком виде не пустят. Ну меня, как говорится, за живое и взяло. Потом он созванивается с заместителем председателя суда, которого я очень уважаю. Мне нравится его чувство юмора. Оно такое острое, но справедливое. И пристав спрашивает, сколько времени мне нужно, чтобы переодеться. Ну я ответил, что не буду срывать судебное заседание. Просто из уважения к коллеге, который приехал из Зубовой Поляны. По сути, я принял решение не срывать судебное заседание. Я успел переговорить с подзащитным, мне никто не помешал, хотя в Верховном суде Мордовии, мягко говоря, не приветствуется, если адвокат без разрешения председательствующего говорит по видеоконференцсвязи с подзащитным. Но это отдельная тема. Ну и начинается судебное заседание. И судья просит меня встать и спрашивает, что я себе позволяю?! У меня есть копия протокола судебного заседания, так что я процитирую.

«Председательствующий сделал замечание адвокату Наумову по поводу его внешнего вида». Вопрос председательствующего: «Почему вы решили прийти на судебное заседание в виде, который не соответствует виду делового оборота?». Ответ Наумова: «У меня уважительная причина, не было времени, чтобы переодеться». Вопрос: «Сколько вам понадобится времени, чтобы привести себя в порядок?». Ответ: «Я в порядке!». Вопрос: «Вы не в порядке! Снимите, пожалуйста, шарф». Ответ: «Не сниму, мне так удобно! Я считаю, что это необходимо для ведения моей профессиональной деятельности!». Вопрос: «В связи с чем это необходимо?». Ответ: «Я полагаю, что я уже ответил на этот вопрос!». Вопрос: «То есть требования к деловой одежде на вас не распространяются?». Ответ: «Я считаю, что если Стив Джобс, руководитель многомиллиардной корпорации, позволял себе выступать в джинсах и толстовке, то я ничем от него не отличаюсь!». Вопрос: «Вы себя приравниваете к Стиву Джобсу?». Ответ: «Думаю, да!». Вопрос: «Мы предоставляем вам время, чтобы привести себя в порядок». Ответ: «Считаю, что я в порядке!». Вопрос: «Вы отказываетесь выполнить требование председательствующего и привести себя в надлежащий вид?». Ответ: «Полагаю, что своим внешним видом я ни в какой степени не умаляю авторитет суда!».

Знаешь, в свое время я был в Мосгорсуде. Там были пафосные адвокаты, хотя после Мордовии они меня просто смешили. В шиншилловой шубе, в казаках, реально выглядели как сутенеры в голливудских фильмах. Но никто их из зала суда не выгонял. Понимаешь, по мне, адвокат - это не тот, кто выглядит пафосно, а тот, кто логично, четко, последовательно излагает свои мысли.

Однако адвокатский юмор тогда не оценили ни председательствующий в судебном заседании, ни коллеги, проголосовавшие на заседании совета Адвокатской палаты РМ за лишение Сергея Наумова статуса адвоката. Сам Сергей Наумов тогда заявил, что не намерен сдаваться и будет отстаивать свое право на труд в суде. Кстати, новость о лишении саранского адвоката статуса за появление в судебном заседании в шортах и бандане наделала много шума в юридическом сообществе страны и заставила адвокатскую общественность заняться разработкой и внедрением письменных стандартов работы адвокатов.

Рассмотрение иска Сергея Наумова состоялось в Ленинском суде Саранска во вторник. Изучив все материалы дела, суд встал на сторону адвоката. Его восстановили в статусе, но отказали в компенсации морального вреда. Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, представлявший интересы Сергея Наумова, отметил несправедливость самой процедуры лишения статуса адвоката.

- Президент Адвокатской палаты возбуждает дисциплинарное производство, он же возглавляет работу квалификационной комиссии, той самой, которая принимает решение, есть нарушение или нет, и Президент же Палаты возглавляет Совет, который принимает решение о мере дисциплинарной ответственности, - прокомментировал ситуацию Рамиль Ахметгалиев.