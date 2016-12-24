«С ужасом ждем платежку за электричество!»

В непростой ситуации оказалась многодетная семья Полетаевых из Ромоданова. Потеряв в результате пожара единственное жилье, супруги с детьми несколько лет мыкались по родственникам. С большим трудом им удалось получить сертификат на покупку собственного дома. Однако, когда жилищную проблему удалось решить, на семью обрушилась новая напасть: за долги дом Полетаевых отключили от газоснабжения. Впереди зима, но отапливать жилое помещение нечем. В проблеме семьи разбирался корреспондент «ВС».

«Дадут тысячу, максимум - две»

На входе в дом Полетаевых в глаза бросается разделенная на две части газовая труба. Сильный ветер колышет куски металла, и кажется, что они вот-вот соединятся, но чудес, как известно, не бывает. В доме постоянно работает камин, и электрический счетчик со скоростью волчка старательно и бездушно отсчитывает израсходованные киловатты. В конце месяца показания электроприбора тяжким грузом лягут на и без того скудный бюджет многодетной семьи. Дети Дмитрия и Натальи практически не отходят от единственного источника тепла в доме. Они еще не понимают, что он же, по сути, является и источником грядущих проблем. Пока в доме был газ, супруги Полетаевы как-то сводили концы с концами. Сложности, конечно, были всегда, но почему-то кажется, что эта семья к ним уже привыкла.

- Сначала мы жили в другом селе, - рассказывает Наталья Полетаева. - Это минут пятнадцать езды от районного центра. Там у нас был свой дом. Но в 2012 году произошел пожар, и мы остались без жилья. Я тогда только родила пятого ребенка. Несколько лет мы по очереди жили то у моей матери, то у матери моего мужа. После пожара мы сразу встали в несколько программ по жилью. Но в течение нескольких лет ситуация никак не менялась. Очередь практически не двигалась, а перед нами было еще около тысячи человек. За это время у нас уже родился шестой ребенок. Мне пришлось очень долго ходить по разным инстанциям, просить, чтобы нам дали жилье без очереди. В районной администрации мне открытым текстом сказали: «Ничем помочь не можем!». Мне пришлось поехать в Саранск, но и здесь очень долго ничего не получалось. Потом мне все-таки удалось попасть на прием к руководству Министерства социальной защиты населения. Дело сдвинулось с мертвой точки. Через несколько недель мне позвонили и сказали, что можно прийти за сертификатом на покупку или строительство дома. На эти средства мы и приобрели трехкомнатный дом в районном центре.

Хороший кирпичный дом с шиферной крышей расположен практически в центре Ромоданова. Внутренняя отделка помещения, конечно, оставляет желать лучшего, но со временем семья вполне могла бы решить и эту проблему. Во всяком случае, желание такое у них есть.

- Мы как раз ремонт недавно начали, - продолжает Наталья Полетаева. - Но закончить его пока никак не получается, денег постоянно не хватает. Отделочные материалы дорого стоят, а с заработком у нас очень непросто.

Понять Наталью несложно. Найти не то что нормальную, а просто работу в сельской местности совсем не легко. Рабочие места здесь наперечет, и держатся люди за них мертвой хваткой.

- Муж у меня очень долго не мог устроиться, - вздыхает женщина. - То у одного работал, то у другого. А частники ведь платить не хотят, дадут тысячу, ну две максимум. И все. И как прожить на эти деньги?!

Именно вопрос трудоустройства стал главным для Дмитрия и Натальи после приобретения собственного жилья. Большой дом нужно отапливать, детей необходимо кормить, да и ремонт ведь хочется когда-нибудь закончить.

«До сих пор не пойму, как они это сделали?»

Долг за газоснабжение появился в семье Полетаевых не в одночасье. Наталья долго сидела дома, присматривала за детьми. Дмитрий перебивался случайными заработками.

- Знаете, когда муж приносил в дом деньги, заработанные у частника, их необходимо было распределить на разные нужды. Так и получалось: в один месяц я плачу за газ пятьсот рублей, в другой - тысячу, а в третий - не плачу вообще. Так и образовалась эта задолженность. Газовщики приходили, насчитали почти на тринадцать тысяч рублей. Понимаете, я ведь не отказываюсь от этого долга. Но когда к нам пришла женщина, чтобы переписать показания, я просила ее дать мне возможность заплатить в рассрочку. Но их это не устроило. Сказали, нужно заплатить всю сумму сразу - либо отключат газ или в суд на нас подадут. Но платить-то мне было нечем.

В конце августа терпение газовщиков лопнуло. В дом Полетаевых пришли.

- В первый раз пришел отключать нам газ один мужчина, - рассказывает Наталья Полетаева. - Мне потом сказали, что он сам многодетный отец. И вот пришел он, посмотрел на нас, а к нему сначала один ребенок подходит, потом - второй, третий. Он развернулся и ушел, не стал ничего отключать. Но потом приехали другие. Вы же видели, у нас ворота железные, и я их постоянно закрываю, потому что ветер дует, они стучат. Так вот мы даже не слышали и не видели, как нам трубу отрезали, хотя все дома были! Даже звука никакого слышно не было, до сих пор не пойму, как они это сделали. Нам даже никакого уведомления или предупреждения не присылали. При этом мне объяснили, что даже если мы оплатим имеющийся долг, подключать наш дом к газоснабжению будут только в порядке очереди. А очередь там тоже немаленькая. Так что даже в этом случае нам придется подождать.

С тех пор жизнь семьи Полетаевых заметно изменилась. Если раньше еду готовили на газу, то теперь приходится постоянно включать электрическую плитку. А она потребляет столько энергии, что счетчик устает мотать. Плюс с наступлением холодов приходится все время думать об отоплении. В доме постоянно находятся маленькие дети, а им, чтобы заболеть, много не нужно. Поэтому старенький электрический камин практически не выключается. Наталья говорит, что прибор надежный, еще у ее бабушки работал.

- Нам ведь уже и свет отключали, - продолжает Наталья Полетаева. - Но я тогда денежку заняла и оплатила счет за электроэнергию. А теперь вот с ужасом жду платежку за электричество. Думаю, сумма там будет приличная.

И ведь не сказать, что супруги Полетаевы сами ничего не делают для нормализации финансовой ситуации в семье. Совсем недавно Наталья устроила младшего ребенка в детский сад и устроилась-таки на работу.

- Мне обещали платить десять тысяч рублей в месяц, - говорит женщина. - Но как там будет, я пока не знаю. Я ведь совсем недавно туда устроилась. Муж у меня тоже совсем недавно устроился работать на сахарный завод.

- В сезон там обещают платить почти тридцать тысяч рублей, - вступает в разговор Дмитрий Полетаев. - А в обычное время - двенадцать-пятнадцать тысяч.

Сейчас вместе с родителями проживают четверо детей. Старший пока отдыхает в санатории в Саранске, еще один ребенок учится в Дубенках. Полетаевы не просят совсем отменить их долг, они просят просто дать возможность заплатить в рассрочку. Неужели тринадцать тысяч рублей - это та сумма, ради которой стоит рисковать здоровьем четырех малолетних детей?

Алексей КОНСТАНТИНОВ



