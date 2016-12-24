«МОРДОВИЯ» УТВЕРДИЛАСЬ В ЛИДЕРАХ

Главная команда республики продолжает побеждать, не находя себе равных в группе «Урал-Поволжье» второго дивизиона. В минувший уик-энд подопечные Марата Мустафина гостили в Сызрани и вновь добились положительного результата. Победу «Мордовии» обеспечил Максим Астафьев, отыскавший лазейку в обороне хозяев на 65-й минуте. Забив гол, гости не только не сбавили оборотов, но и продолжили демонстрировать высокий прессинг. Шансов для того, чтобы увеличить счет, было создано предостаточно. Но цифры на табло упорно не хотели меняться. Впрочем, сие обстоятельство вряд ли могло расстроить наших болельщиков.

А вот поклонников футбола в 173-тысячном волжском городке беспокоят тревожные мысли. Несмотря на поражение, их команда сохранила за собой серебряную строчку в таблице и остается единственной, кому довелось обыграть «Мордовию» (пусть и не в первенстве). Однако эти факты перестают радовать. Дело в том, что клуб покидает многолетний патрон Максим Симонов, во многом благодаря которому местный футбол и вышел на всероссийскую арену. Как заверил официальный сайт ФК «Сызрань 2003», команда доиграет те четыре матча, что датированы в календаре годом текущим, но после 4 ноября вновь остро встанет вопрос о дальнейшем существовании. Однажды, как известно, из труднейшей ситуации самобытный сызранский клуб вытащил почетный гражданин Республики Мордовия Николай Меркушкин. Но на днях и он попрощался с Самарской областью. Будет, конечно, искренне жаль, если Сызрань помашет всем ручкой, как кировское «Динамо».

Впрочем, вернемся к тому, что касается, прежде всего, сегодняшнего турнирного положения. К лидерству «Мордовии» все уже успели привыкнуть. И все-таки не наблюдать за конкурентами было бы опрометчиво. Ульяновская «Волга» впервые за 14 лет победила в Ижевске (при практически ежегодных встречах) и подтянулась в «тройку». Второй матч подряд автором единственного гола, приносящего симбирцам победу, становится защитник Дмитрий Лавлинский. «КАМАЗ» неудачно начал поединок с «Челябинском», потерял три очка в родных стенах и удалился аж на 8-е место. А вот соседи челнинцев из «Нефтехимика», существенно притормозившие на старте, стремительно возвращаются к борьбе за распределение верхних этажей. В семи крайних турах Нижнекамск не проигрывает, забил гораздо больше, нежели пропустил (разность мячей в этой серии 17:5), и добавил в свой турнирный багаж 17 баллов. Продолжает приятно удивлять с виду скромная, но вполне боевитая «Носта» Михаила Белова - то победа в Челябинске, то разгром «Лады». И, конечно, снова можно порадоваться за Дениса Макарова. Уроженец Тольятти, получавший футбольное образование в Саранске (под началом Игоря Лайкина), принес победу «Оренбургу-2» и увел свою команду с замыкающей позиции.

Параллельным курсом доморощенный вратарь Денис Шебанов довел свою «сухую» серию до семи матчей. Забить ему не могут на протяжении вот уже 637 минут (без учета компенсированного времени, естественно). И это, между прочим, новый клубный рекорд! Ранее лучшей статистикой в плане игры «на ноль» владел Сергей Горбачев (634 минуты в рамках чемпионатов страны, с 17 июня 2001 года по 30 июня 2002 года, без учета кубковых игр), занимавший последний рубеж в «Светотехнике» попеременно с Эдуардом Смирновым. Тогдашний главный тренер Александр Хомутецкий, как правило, доверял ворота каждому из них на отрезок в два матча. То есть Горбачев вел успешные серии, периодически отдыхая от захватывающих баталий на поле на скамейке запасных (а то и вовсе по полсезона в лазарете). Шебанов же добился рекорда, выходя в составе на регулярной основе. Что, безусловно, заслуживает еще большего уважения!

В свете состоявшегося события уместно напомнить, что новый рекорд российской Премьер-лиги совсем недавно, минувшей весной, установил 22-летний голкипер «Ростова» Никита Медведев, державший свои ворота на замке 1034 минуты. Прежнее достижение принадлежало Руслану Нигматуллину («Локомотив» Москва, 1999, 2000) и равнялось 939 минутам. Рекордсменом советского футбола является Виктор Банников (1127 минут, «Динамо» Киев, 1967, 1968). В Англии больше всех в данном отношении преуспел голландец Эдвин Ван дер Саар (1311 минут, «Манчестер Юнайтед», 2008/2009), в Италии - Джанлуиджи Буффон (974 минуты, «Ювентус», 2014/2015), в Испании - Абель Ресино (1275 минут, «Атлетико» Мадрид, 1990/1991). Однако мировой рекорд, как выяснилось, в активе бразильца! Страж ворот «Васко да Гама» Геральдо Перейра де Матос не пропускал 1816 минут (в период с 18 мая 1977 года по 7 сентября 1978 года).

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