ПОБЕЖДАЕМ, НО СО СКРИПОМ

Две победы в основное время - таков для «Мордовии» итог стартового отрезка из шести матчей, каждый из которых саранская команда провела в родных стенах. Победы над «Ростовом» и «Тамбовом», безусловно, хороши в любом исполнении - будь то в трех периодах или по буллитам. А вот овертайм с «Кристаллом» как-то совсем откровенно озадачил. Как видим, не все еще гладко в команде, но все-таки не будем судить строго. На повестке дня - первый из выездов, в далекий Барнаул. Посмотрим, как будет складываться у обновленного состава в гостях.

«С тревогой вспоминается первый период первого матча, - посетовал после двух встреч с «Кристаллом» наставник «Мордовии» Юрий Воробьев. - Соперник мог нас наказать до такой степени, что мы уже не сумели бы его догнать. Четыре-пять моментов было таких, что нас просто простили. Но в Саратове сейчас очень молодая команда. Не хватает исполнительского мастерства, потому и не попадают даже по пустым воротам. В целом, конечно, результатом доволен, но вот нашей игрой не совсем. Совершаем очень много ошибок. По ходу сезона предстоит все это исправлять. Шесть домашних игр позади. Признаться, думал, что наберем побольше очков и, соответственно, будем повыше в таблице».

Между тем в «Мордовии» появился хоккеист, забросивший в ее свитере за сотню шайб. Как нетрудно догадаться, это нападающий Павел Медведев. Несколько омрачило данное достижение то, что оно было достигнуто в проигранном «Тамбову» матче. Но это, как говорится, мелочи. Воспитанник пензенского хоккея выступает за Саранск с момента образования в нашей республике профессионального клуба. 89-й номер на его спине соответствует году рождения. 6 (2+4) очков на старте «регулярки» - весомый задел на будущее. У лидера гонки бомбардиров Алексея Алтухова из ХК «Ростов» - 8 (3+5) очков. Больше всех забил в текущем первенстве тамбовчанин Евгений Усов (5 шайб).

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «КРИСТАЛЛ» Саратов - 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 - Серанов (10:49), 1:1 - Абозин (Дубинин, 11:49, +2), 2:1 - Субботин (Нефедов, Цыпнятов, 18:56), 3:1 - Цыпнятов (Субботин, 22:27), 4:1 - Колычев (Медведев, 43:26), 5:1 - Бадрутдинов (Ахметзянов, Швейкин, 56:05), 6:1 - Медведев (Колычев, Швейкин, 56:24).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (2+2+4) - «Кристалл» 10 (4+2+4).

30 сентября. Саранск. Ледовый дворец. 967 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «КРИСТАЛЛ» Саратов - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Антипов (Кокунько, Краснов, 11:37, +1), 1:1 - Кружилин (Абозин, 13:56, +1), 2:1 - Колычев (Швейкин, Медведев, 22:34), 2:2 - Смирнов (Кокунько, Антипов, 35:14), 3:2 - Дубинин (Брыкин, овертайм).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 10 (8+0+2+0) - «Кристалл» 16 (2+6+6+0).

29 сентября. Саранск. Ледовый дворец. 1090 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ТАМБОВ» Тамбов - 4:3 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Ногин (06:38), 1:1 - Колычев (Швейкин, Медведев, 18:55), 1:2 - Макарицкий (Пукс, Ефимов, 37:19), 2:2 - Юнышев (Бадрутдинов, 42:14), 2:3 - Усов (Гриф, 48:18), 3:3 - Ахметзянов (Бадрутдинов, Цицаров, 48:41).

Буллиты: 0:0 - Ефимов (вратарь), 0:0 - Саразов (вратарь), 0:0 - Савченко (вратарь), 0:0 - Дубинин (вратарь), 0:0 - Пукс (вратарь), 1:0 - Колычев, 1:0 - Шутов (вратарь), 2:0 - Абозин.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (2+2+2+2) - ХК «Тамбов» 22 (4+4+2+12).

21 сентября. Саранск. Ледовый дворец. 1437 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ТАМБОВ» Тамбов - 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Савченко (Ластовецкий, 05:25), 1:1 - Медведев (Швейкин, 10:47), 1:2 - Усов (Жилов, Гриф, 12:33), 1:3 - Баранов (Макарицкий, Пукс, 13:05), 2:3 - Цыпнятов (Бельский, Субботин, 15:34), 3:3 - Юнышев (Горячев, Бадрутдинов, 21:25, +2), 3:4 - Усов (Лебедев, Зимин, 28:40, +1).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (0+4+4) - ХК «Тамбов» 14 (6+6+2).

20 сентября. Саранск. Ледовый дворец. 1700 зрителей.