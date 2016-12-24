САРАНСКАЯ «БИАТЛОНКА» ПРИНИМАЛА КУБОК КСШОР СРЕДИ ЛЫЖНИКОВ

На территории Лыжно-биатлонного комплекса состоялся Кубок КСШОР среди лыжников. Участниками соревнований, проводящихся добрый десяток лет, стали более 250 спортсменов из Мордовии, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.

Основной целью организаторов была проверка функционального состояния молодых лыжников, входящих в сборные команды страны. Уровень готовности к предстоящему зимнему соревновательному сезону оценивал заслуженный тренер России, старший тренер сборной Мордовии по лыжным гонкам Николай Седов. В абсолютном первенстве сильнейшими стали представитель КСШОР Артем Мальцев и спортсменка СШОР по зимним видам спорта Елена Кручинкина.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

Юноши. 2004 г.р. 2,5 км. 1. Павел Ульянов (Пенза). 2. Тимофей Ливцов (Чамзинка). 3. Владимир Митрошин (Инсар). Юноши 2000-2001 г.р. 5 км. 1. Ярослав Бякин (КСШОР/Саранск). 2. Владислав Балуев (КСШОР/Инсар). 3. Александр Трунов. Юноши 2002-2003 г.р. 5 км. 1. Сергей Шаров. 2. Никита Родионов (все - «Атом» Саров). 3. Егор Митрошин (КСШОР/Инсар). Юниоры 1998-1999 г.р. 7,5 км. 1. Игорь Федотов (КСШОР/Чамзинка). 2. Александр Васильев (Чебоксары). 3. Дмитрий Рыбин (Пенза). Мужчины 1997 г.р. 7,5 км. 1. Дмитрий Чекулаев (Марий Эл). 2. Рауль Шакирзянов (Саранск/Пермь). 3. Артем Мальцев (Саров). Девушки 2004 г.р. и младше. 2,5 км. 1. Каллиста Кускова (Чебоксары). 2. Екатерина Никитина (КСШОР/Саранск). 3. Евгения Сарычева (СШОР по ЗВС/Саранск). Девушки 2002-2003 г.р. 2,5 км. 1. Полина Шестакова («Атом» Саров). 2. Алена Гуленова («Летающий лыжник» Пермь). 3. Мария Елизарова (КСШОР/Инсар). Девушки 2000-2001 г.р. 2,5 км. 1. Екатерина Григорьева (Чебоксары). 2. Елизавета Ляпина («Атом» Саров). 3. Карина Дудоладова (КСШОР/Саранск). Юниорки. 1998-1999 г.р. 5 км. 1. Мария Трунова («Атом» Саров). 2. Александра Трофимова (КСШОР/Саранск). 3. Марина Ковалева (Чебоксары). Женщины 1997 г.р. и старше. 5 км. 1. Елена Кручинкина. 2. Ирина Кручинкина (СШОР по ЗВС/Саранск). 3. Наталья Осипова (МГУ/КСШОР/Чамзинка).