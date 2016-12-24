САРАНСКАЯ «БИАТЛОНКА» ПРИНИМАЛА КУБОК КСШОР СРЕДИ ЛЫЖНИКОВ

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На территории Лыжно-биатлонного комплекса состоялся Кубок КСШОР среди лыжников. Участниками соревнований, проводящихся добрый десяток лет, стали более 250 спортсменов из Мордовии, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.
Основной целью организаторов была проверка функционального состояния молодых лыжников, входящих в сборные команды страны. Уровень готовности к предстоящему зимнему соревновательному сезону оценивал заслуженный тренер России, старший тренер сборной Мордовии по лыжным гонкам Николай Седов. В абсолютном первенстве сильнейшими стали представитель КСШОР Артем Мальцев и спортсменка СШОР по зимним видам спорта Елена Кручинкина.
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