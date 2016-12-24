СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С КУБКОМ МИРА МОЖНО БУДЕТ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «МОРДОВИЯ»

6 октября впервые в истории компания Coca-Cola привезет в Саранск Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Как мы уже сообщали, это произойдет в рамках специального тура. Уникальное событие приурочено к проведению футбольного мундиаля в России и призвано создать атмосферу праздничного ожидания турнира.

7 октября все желающие смогут увидеть легендарный трофей и сделать фотографию с ним в спортивном комплексе «Мордовия» (ул. Строительная, 13). Доступ в шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта https://www.coca-cola.ru/football (список точек, где можно получить приглашения, также доступен на сайте).

Во время пребывания в Саранске кубок также посетит Мордовский государственный университет. За 123 дня он преодолеет более 27000 км, сменит 11 часовых поясов и проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек.