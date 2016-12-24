СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С КУБКОМ МИРА МОЖНО БУДЕТ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «МОРДОВИЯ»

Эдуард Новаковский возглавил СКР по Алтаю
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
В пресс-центре РМ журналистам республиканских СМИ рассказали, чем удивит зрителей Международный фестиваль джазовой музыки.
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии
Почему Николай Меркушкин покинул пост губернатора Самарской области?
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам
В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...