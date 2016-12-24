«УНИВЕРСИТЕТ» - ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА «СЕРЕБРО»

Восемнадцатый тур республиканского чемпионата ознаменовался тем, что команда МГУ значительно повысила свои шансы на место в призовой «тройке». В календаре у подопечных Михаила Аношкина остались две игры, у тех, кто рядом в таблице, - по три. Теоретические шансы настигнуть «огаревцев» имеют сейчас только «Рузаевка» и, как ни странно, отступившая на 6-е место «Плайтерра» (с четырьмя матчами на финише).

Для того чтобы поменять прошлогоднюю «бронзу» на «серебро», студентам университета в заключительных поединках с «Саранском» и «Мордовией-Центр» достаточно будет набрать всего одно очко (а при осечке конкурентов не понадобится даже этого). Тем не менее может произойти и так, что позиции в итоговой таблице распределит «сложная арифметика». Рузаевцы, кстати, как и МГУ, добыли крайне важную победу над «Мордовией-Центр». Причем сделали это в гостях и уступая в счете к перерыву. Вдоволь назабивался ковылкинский «Спартак». Из десятка голов, что влетели в ворота МГПИ, сразу шесть - на счету лучшего бомбардира турнира Дмитрия Савочкина. Его общая сумма в настоящий момент равняется 19 мячам, три из которых - результат ювелирных ударов с пенальти.