«УНИВЕРСИТЕТ» - ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА «СЕРЕБРО»

Президентские поручения будут выполнены
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
Почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам
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Владимир Волков официально вступил в должность Главы Республики Мордовия
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска