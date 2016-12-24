СЕМЬЯ МЕДЕНКО - ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

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В Москве в Измайловском парке состоялось чествование победителей Всероссийского спортивного фестиваля «ГТО всей семьей». Мордовию на мероприятии представляла семья Меденко - мама Динара Рашидовна (инструктор по физической культуре саранского детского сада № 89), двенадцатилетняя дочь Арина и семилетний сын Арсен.
Во время праздничной программы фестиваля семьи принимали участие в презентации снаряжения для экстремального туризма и сдавали малые формы ГТО. Дети и родители проходили квест, состоящий из пяти станций, и после успешного прохождения этапов получали значок «ГТО всей семьей». Для участников конкурса была организована развлекательная программа: выступали ансамбли и танцевальные группы, проводились встречи с олимпийскими чемпионами Анфисой Резцовой и Ольгой Зайцевой, транслировались презентации достижений семей и регионов.Предварительно, в июле в Саранске, пятнадцать семей из дошкольных образовательных учреждений откликнулись на призыв Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск. Наиболее отличились на городском этапе: семья Меденко (детский сад № 89), семья Муравьевых (детский сад № 79) и семья Авдюшкиных (детский сад № 7).
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