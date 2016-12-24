МИХАИЛ КАШТАНОВ ПРЕУСПЕЛ НА ТРАССАХ БОГОРОДСКА И ТОЛЬЯТТИ

Юный футболист «Мордовии-2007» Михаил Каштанов преуспевает не только на футбольных полях, но и в любимом техническом виде спорта. По ходу первого месяца осени 10-летний картингист выезжал на соревнования в Богородск и Тольятти. Итог выступлений - «золото» и «серебро» соответственно.

На «Нижегородском кольце» в рамках пятого этапа открытого областного кубка в классе «Мини» саранский вундеркинд показал лучшее время (1:16,461 сек) в квалификации, после чего в первом финале финишировал вторым, а во втором финале выиграл у всех соперников, что гарантировало итоговую победу (сумма в 43 очка, 18+25). Вторым на пьедестале почета стоял Николай Шакшин из Йошкар-Олы, третьим - Никита Готовцев, представлявший Бор.

В волжском Автограде Михаил снова стал сильнейшим в квалификации, но рассчитывать на триумф помешали зацеп от соперника и последовавший вслед за этим вылет с трассы в первом финале. Пальма первенства осталась за хозяином состязаний Кириллом Хайрутдиновым (50 очков), третье место - за Захаром Каргиным из Набережных Челнов (33 очка). Наш Каштанов с аналогичной суммой стал обладателем «серебра».