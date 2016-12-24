КИЯНКИН, САЛЕЕВ И ПАРШИН ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ ИЗ ЛИТВЫ

На минувшей неделе в литовской Клайпеде состоялся чемпионат мира среди военнослужащих. Мордовские борцы стали обладателями трех наград: «серебро» завоевали Алексей Киянкин и Евгений Салеев, «бронзу» - Василий Паршин. Два «золота» России принесли выступления Адама Курака (красноярца, выступающего по параллельному зачету за Крым) и Никиты Мельникова (уроженца города Шахты Ростовской области). Две медали высшей пробы также на счету у представителей Украины. В остальных весовых категориях победили представители Ирана, Армении, Греции и Литвы.

Тем временем на берегах Волги и Оки прошел чемпионат Центрального совета спортивного общества «Россия» под названием «Кубок Нижегородского кремля». Под мордовским флагом выступали 15 спортсменов. Обладателями первых мест стали: Виталий Кабалоев (55 кг), Руслан Бичурин (63 кг), Егор Депцов (72 кг) и Заур Хуснутдинов (60 кг). Вторые места занесли себе в актив: Жамболат Локьяев (63 кг), Станислав Климов (67 кг) и Григорий Крашенинников (87 кг). С «бронзой» вернулись домой Кирилл Горшенин (60 кг) и Константин Шилкин (82 кг).

Есть чем похвастать и тем, кто выступал в Новосибирске - на 22-м открытом международном турнире памяти основателя клуба «Первомаец» Александра Нестеренко. Руслан Варданян стал первым в весе до 75 кг, победив в финале «сибиряка» Карима Мустакимова. Сергей Емелин выиграл «бронзу» в весовой категории до 66 кг, где лучшим стал Азамат Ахмедов из Ямало-Ненецкого автономного округа.