КИЯНКИН, САЛЕЕВ И ПАРШИН ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ ИЗ ЛИТВЫ

«У меня были такие возможности, но я ни разу копейки не взял»
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
Почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Очередная «мэрская суббота» прошла в поселке ТЭЦ-2
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...