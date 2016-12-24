КИЯНКИН, САЛЕЕВ И ПАРШИН ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ ИЗ ЛИТВЫ

Спорт

 

На минувшей неделе в литовской Клайпеде состоялся чемпионат мира среди военнослужащих. Мордовские борцы стали обладателями трех наград: «серебро» завоевали Алексей Киянкин и Евгений Салеев, «бронзу» - Василий Паршин. Два «золота» России принесли выступления Адама Курака (красноярца, выступающего по параллельному зачету за Крым) и Никиты Мельникова (уроженца города Шахты Ростовской области). Две медали высшей пробы также на счету у представителей Украины. В остальных весовых категориях победили представители Ирана, Армении, Греции и Литвы.
Тем временем на берегах Волги и Оки прошел чемпионат Центрального совета спортивного общества «Россия» под названием «Кубок Нижегородского кремля». Под мордовским флагом выступали 15 спортсменов. Обладателями первых мест стали: Виталий Кабалоев (55 кг), Руслан Бичурин (63 кг), Егор Депцов (72 кг) и Заур Хуснутдинов (60 кг). Вторые места занесли себе в актив: Жамболат Локьяев (63 кг), Станислав Климов (67 кг) и Григорий Крашенинников (87 кг). С «бронзой» вернулись домой Кирилл Горшенин (60 кг) и Константин Шилкин (82 кг).
Есть чем похвастать и тем, кто выступал в Новосибирске - на 22-м открытом международном турнире памяти основателя клуба «Первомаец» Александра Нестеренко. Руслан Варданян стал первым в весе до 75 кг, победив в финале «сибиряка» Карима Мустакимова. Сергей Емелин выиграл «бронзу» в весовой категории до 66 кг, где лучшим стал Азамат Ахмедов из Ямало-Ненецкого автономного округа.
 
ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2017 (среди военнослужащих)
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ. 59 кг. 1. Нкорбакш Мохамад (Иран). 2. Михал Траш (Польша). 3. Мурад Меммедов (Азербайджан) и Юстас Петравичюс (Литва). 66 кг. 1. Карен Асланян (Армения). 2. Алексей Киянкин (Россия). 3. Же Онг Чел (Южная Корея) и Халили Матид (Иран). 71 кг. 1. Адам Курак (Россия). 2. Армен Якобян (Армения). 3. Максим Евтушенко (Украина) и Блабангард Афшин (Иран). 75 кг. 1. Георгеос Преволоракис (Греция). 2. Эльмар Нуралиев (Украина). 3. Тимур Бердыев (Белоруссия) и Жафари Вахид Бабай (Иран). 80 кг. 1. Андрей Антонюк (Украина). 2. Елтын Васирзаде (Азербайджан). 3. Азамат Хакулов (Россия) и Рафик Манукян (Армения). 85 кг. 1. Жан Беленюк (Украина). 2. Евгений Салеев (Россия). 3. Ислам Аббасов (Азербайджан) и Фаллах Хамидабади (Иран). 98 кг. 1. Никита Мельников (Россия). 2. Орхан Нуриев (Азербайджан). 3. Сергей Стародуб (Белоруссия) и Каусманен Матти Элиас (Финляндия). 130 кг. 1. Кнустаутас Мантас (Литва). 2. Эдгар Хачатрян (Армения). 3. Василий Паршин (Россия) и Хейки Наби (Эстония). 

 

 

                       

 

 

 

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