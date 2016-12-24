НАРАЩИВАЕМ ОТРЫВ

«Мордовия» продолжает свою беспроигрышную серию. Кубковая неудача всего лишь разбавила длинный отрезок, на котором флагман мордовского футбола не позволяет обыграть себя в рамках чемпионата. С учетом трех заключительных поединков сезона предыдущего в ФНЛ подопечные Марата Мустафина не проигрывают вот уже в 13 матчах подряд. В ближайшем туре предстоит доказать, что тот гол, пропущенный на последних минутах домашней игры с «Сызранью 2003», скорее все-таки недоразумение, нежели закономерность. Соперник идет на второй позиции и четко обозначает свои планы навязать борьбу за вершину таблицы признанным фаворитам. Пожелаем нашей главной команде успеха и будем внимательно следить за развитием событий.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Конечно, мы довольны очередной победой, пусть и с минимальным счетом. Порадовало и то, что вновь не позволили забить в наши ворота. Единственный минус - большое количество нереализованных моментов. Но самое главное заключается в том, что ребята с первых минут демонстрировали как раз ту игру, которую все ждут. Согласитесь, в этом матче было на что посмотреть. Когда ты в лидерах, а к тебе приезжает не самый сильный соперник, не всегда получается должным образом на него настроиться. Поэтому я благодарен футболистам, что исключили подобного рода ситуацию. Положили три очка в свою турнирную копилку. Всех поздравляю с победой. Двигаемся дальше. Следующий матч в Сызрани.

- Впервые в этом сезоне «Мордовия» не использовала шанс забить с пенальти. Следующий одиннадцатиметровый удар будет пробивать тот же исполнитель или это право будет доверено кому-то другому?

- Пенальти - это всегда лотерея. И уверен, что большинство вратарей изучает то, как пробивают с «точки» определенные игроки. У нас Саша Кренделев каждый раз бил в один и тот же угол, и тут надо отдать должное голкиперу, что просчитал этот момент. У нас есть кому пробить пенальти. Думаю, за то время, что готовимся к следующему матчу, мы решим, кто будет это делать. Поговорим с ребятами. Но в целом незабитый пенальти не редкость в футболе. Пенальти - это не стопроцентный гол, это всего лишь хорошая возможность его забить.

- Был еще один эпизод с падением в штрафной. Можно ли там, на ваш взгляд, было ставить «точку»?

- Не можно, а нужно было. Просто судьи почему-то, дав пенальти в начале встречи, в дальнейшем не решаются это сделать. Но это надо у них интересоваться, почему так происходит. Судейство не хочется комментировать.

- Ваш коллега Владимир Казаков отметил, что «Мордовия» располагает самым мастеровитым составом в «Урал-Приволжье». Вы с этим согласны?

- А почему мне с этим не согласиться?! В нашей команде действительно собраны хорошие игроки с богатым опытом выступлений на более высоком уровне. Это очевидно. Тем не менее, как видите, победы даются непросто. Откровенно слабых соперников в нашей группе нет. Готовясь, например, к «Крыльям», знали, что это команда с перспективными молодыми игроками. Да, им еще многого не хватает, чтобы добиваться результатов. Но они, собственно, для того во втором дивизионе и играют, чтобы набираться мастерства. При этом «Мордовия» в данном ракурсе является отличным раздражителем. Каждый стремится проявить свои лучшие качества, когда в оппонентах клуб, который еще совсем недавно выступал в Премьер-лиге. Об этом надо постоянно помнить. Расслабляться ни в коем случае нельзя.