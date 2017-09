«САРАНСК» ДОСРОЧНО ОФОРМИЛ «ЗОЛОТО», НА «СЕРЕБРО» И «БРОНЗУ» - ПЯТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ

We are the champions - бессмертную музыкальную композицию группы Queen - в минувший уик-энд можно было услышать из раздевалки «Саранска». Выиграв с минимальным перевесом у «Плайтерры», подопечные Сергея Савочкина и Рената Кутюшева досрочно, без малого за месяц до окончания турнира, обеспечили себе чемпионство. Александр Курчавый-младший в текущем чемпионате Мордовии забил впервые, но, как оказалось, именно этот гол окончательно оформил «золото» для его команды. При этом, что любопытно, отец футболиста, известный и уважаемый в нашей республике футбольный функционер Александр Алексеевич Курчавый, наблюдал за успехом сына на месте события (в роли инспектора матча).

Ощутимо прибавила на стыке второго и третьего кругов команда МГУ. Год назад «огаревцы», ведомые Михаилом Аношкиным, завоевали «бронзу», а теперь близки к тому, что могут не только повторить, но и приумножить свое достижение. Серия из четырех побед подряд заметно увеличила шансы на «серебро». Причем в трех крайних матчах студенты Мордовского университета сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Наравне с этим верой в медали живут сейчас еще четыре команды - разрыв между третьим и шестым местами исчисляется всего тремя очками. Поэтому, даже несмотря на то, что «Саранск» уже примерил корону, концовка чемпионата нас с вами ждет весьма и весьма увлекательная.

Лидерство в бомбардирской гонке продолжает удерживать форвард ковылкинского «Спартака» Дмитрий Савочкин, огорчавший вратарей соперников 13 раз (дважды - с пенальти). По 8 мячей занесли себе в актив два «горожанина» - Илья Ермошкин и Егор Дмитриев. В «пятерку» лучших голеадоров стремглав ворвался Александр Пивиков («Мордовия-Центр»), на счету которого уже 6 мячей. Столько же, выступая сначала за ФК «Саранск», а теперь за МГПИ, забил Максим Баулин (дважды ему в этом помогали одиннадцатиметровые штрафные удары). По пять мячей забили четыре футболиста: Сергей Ювенко, Сергей Ширшиков и Павел Кульнин (все - ФК «Саранск»), а также Сергей Ефремов из ФК «Рузаевка».

Тем временем в финальном турнире второго дивизиона свои терки и закавыки. За первую строчку спорят саранский «Ватт» и комсомольская «Сфера», за третью - птицефабрика «Атемарская» и торбеевская «Энергия-ИТ». За четыре тура до финиша ясно одно: скорее всего, на подиуме команды расставят их непосредственные встречи внутри обозначенного квартета. Проходным для всех четырех выглядит ближайший тур, а вот в трех заключительных и «электроснабженцам», и «цементникам», и «птицеводам», и «ивано-тимофеевцам» придется изрядно попотеть.

В юношеском первенстве Мордовии в ближайший четверг, 28 сентября, состоится решающая встреча, от результата которого напрямую зависит судьба первого места. Претендентов, как и ожидалось, двое - боевитая рузаевская поросль и «Мордовия-2001». До минувшего воскресенье команда из города железнодорожников шла без потерь и являлась главным фаворитом. На этом фоне подопечные Василия Дмитриенко и Антона Котенко внепланово сыграли вничью с представителями Атяшева и уступили в Кадошкине. Но интригу вернула впечатляющая победа «М-2001» в Рузаевке. Большую часть матча саранские парни играли вдесятером (на 32-й минуте был удален защитник Никита Антонов), однако умудрились победить со счетом 5:0. Голами отметились Николай Бояркин (дважды), Данила Афанасьев, Артур Кокунов и Данила Учайкин.

Параллельным курсом «Саранск», цвета которого защищают юные футболисты «Мордовии-2002», одержал крупную победу над Кадошкино - 3:0 (отличились Артем Дадонов, Михаил Потапов и Роман Казнов). Правда, финишировать в «тройке» подопечным Владимира Медведева и Вячеслава Вечканова не довелось. Обладателей «бронзы» они обыграли и дома, и на выезде, но камнем преткновения стали результаты встреч с представителями Атяшева (ничья 2:2 и поражение 0:1).