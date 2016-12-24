Рассчитать земельный налог и налог на имущество поможет онлайн-калькулятор

Ритуальный приговор
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии
Узнать о суммах имущественных налогов, которые Вам предстоит заплатить в 2017 году, возможно уже сейчас, не дожидаясь получения налоговых уведомлений. Сервисы-калькуляторы, размещенные на сайте ФНС России (www.nalog.ru), предоставляют налогоплательщикам возможность по каждому виду налога провести расчеты с учетом всех изменений в значении элементов налогообложения, таких как, кадастровая стоимость объекта, налоговые ставки, период владения и т.д.
Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц позволяет рассчитать сумму исходя из кадастровой стоимости.
Уточнить информацию о кадастровой стоимости, подлежащей применению для расчета налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога, возможно на сайте Росреестра www.rosreestr.ru (раздел "Электронные услуги и сервисы") либо заказав кадастровую справку о кадастровой стоимости в любом отделении МФЦ. Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц.
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии
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