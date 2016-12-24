ЗА ТРИ ТУРА ДО ЭКВАТОРА

Дважды победив в течение одной недели, «Мордовия» упрочила свое лидерство в турнире группы «Урал-Приволжье» второго дивизиона (ПФЛ). И после поражения «Челябинска» в Ижевске к 10-му туру саранская команда остается единственной, кто еще не знал горечи поражений. Если же вспомнить, что в трех последних матчах сезона предыдущего (в ФНЛ) наш футбольный флагман тоже исправно набирал очки, вполне уместно вести разговор за серию, достигшую 12 матчей. Ровно столько подопечные Марата Мустафина не проигрывают в чемпионате (или в первенстве - кому как угодно, понятно, что не в кубке).

«В домашней обстановке «КАМАЗ» играет очень агрессивно, поэтому для нас было важным постараться контролировать ход игры и не пропускать встречные атаки, - подчеркнул после матча рулевой «Мордовии» Марат Мустафин. - В первом тайме это удалось сделать. Хозяева выполнили ряд опасных навесов, но они снимались либо защитниками, либо вратарем. Во втором тайме в принципе тоже ничего особенно не поменялось. Хорошо, что грамотно сработали впереди, добились пенальти, четко его реализовали, повели 1:0 и в дальнейшем играли уже по счету. Ребята выполнили задания, которые им давались на игру. Благодаря этому наш соперник не смог проявить себя в полной мере. Готовились к тяжелой выездной игре с крепкой командой, добились результата - это главное».

«Тяжелая игра. Никто не хотел уступать. Много борьбы, а вот голевых моментов, конечно, маловато. Как часто бывает в таких случаях, команды играли до первой ошибки. К сожалению, допустили ее мы, - комментарий к матчу наставника «КАМАЗа» Владимира Клонцака. - Претензий по самоотдаче к своим подопечным не имею. Что нам не удалось сделать?! Прежде всего, забить гол. Никто не хотел раскрываться. Между равными соперниками преимущественно проходят именно такие игры. К сожалению, мы пропустили. Пытались потом освежить переднюю линию заменами, были подходы, но чего-нибудь стоящего создать так и не вышло. Хотя был один неплохой момент в первом тайме. Забей мы его, и все могло сложиться совершенно по-другому».

«КАМАЗ» отлично знаком Денису Шебанову, который за свою карьеру дважды поиграл легионером в Челнах (в последний раз, кстати, совсем недавно - минувшей весной). Всего три пропущенных мяча в 9 матчах - приметное достижение для доморощенного голкипера. Пятый «сухарь» подряд заслуживает особых аплодисментов! «Мордовия» пропустила меньше всех и с завидным постоянством побеждает не только в родных стенах, но и там, где публика не на ее стороне. До экватора рукой подать. «Крылья Советов-2» (дома), «Сызрань 2003» (в гостях), «Оренбург-2» (дома). И уже 7 октября настанет тот момент, когда каждый сыграет с каждым и, соответственно, можно будет подводить промежуточные итоги. Надо продолжать в том же духе и ни в коем случае нельзя делить матчи на первостепенные и проходные.

«Носту» привез в Саранск Михаил Белов - тот самый рослый блондин из золотой «Светотехники» образца 2000 года, внешне очень схожий с делегатом РФПЛ и ФНЛ Николаем Левиным. Как тренер он гостил у нас уже не в первый раз - был, в частности, с московским «Торпедо». В одном из моментов матча Белов зачем-то повздорил с Максимом Астафьевым. Наступил на мяч, вкатившийся в его техническую зону, а когда Макс бросился забирать «пятнистого», убрал игровой снаряд под себя, чем привел в ярость стремящегося как можно быстрее продолжить игру игрока хозяев. Попахивало, конечно, провокацией. Но это футбол, у всех эмоции, и кипят они, естественно, не только на изумрудном треугольнике.

Молодая новотроицкая команда, надо сказать, смотрелась очень даже неплохо. Но наконец-то прорвало на взятие ворот Михаила Маркина. Забив в каждом из трех спаррингов «Мордовии» в летнее межсезонье, уроженец Ковылкина никак не мог сделать это в официальном сезоне. Отдавал голевые передачи, становился участником красивых комбинаций, давил чужую оборону словно танк - да все что угодно, но только без отметки в графе «Голы». Однако в этот раз именно выход на замену Маркина стал предвестником победы. Всего через 4 минуты после этого Астафьев навесил на дальнюю штангу, откуда Руслан Мухаметшин головой прицельно скинул мяч на самый «пятачок» перед воротами. Именно оттуда, с линии вратарской, Маркин также головой, ни секунды не медля, пробил в цель, чем застал врасплох голкипера. Затем, при втором голе, нападающие «Мордовии» поменялись ролями: 10-й отдавал - 23-й забивал.