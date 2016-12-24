СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА БИЛЕТЫ РОССИЙСКОГО МУНДИАЛЯ

14 сентября в 12.00 по московскому времени началась продажа билетов на матчи Чемпионата мира FIFA 2018 в России™. Приобрести заветные квитки на российский мундиаль можно, обозначив соответствующее желание на официальном сайте FIFA.com/bilet.

В течение первого периода 1-го этапа продаж, который продлится до 12 октября, болельщики со всего мира смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой день это будет сделано. Все заявки имеют равные шансы оказаться успешными, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест (что, скорее всего, и произойдет), билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.

Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября текущего года. Более подробную информацию обо всех этапах продаж, билетных продуктах и процедуре подачи заявки можно получить на сайте FIFA.com/bilet.

Стоит также напомнить, что совсем скоро в Саранск прибудет Кубок чемпионата мира по футболу. За 123 дня легендарный трофей посетит 24 российских города. В настоящий момент кубок выставляется в Челябинске, а перед этим побывал в Красноярске и Омске. Пять ближайших пунктов маршрута - Уфа (с 26 сентября по 1 октября), Пермь (3 и 4 октября), Саранск (6 и 7 октября), Ярославль (11 и 12 октября) и Калининград (с 13 по 15 октября).