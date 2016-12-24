ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОБЕГ ПЕТРА БОЛОТНИКОВА ПРОЙДЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ

1 октября - дата проведения юбилейного, 45-го пробега Петра Болотникова. В соревнованиях, имеющих почти полувековую историю, примут участие ведущие бегуны нашей страны. Место события - Советская площадь Саранска. Парад открытия - в 11.00. За два часа до этого начнутся мероприятия, посвященные Всероссийскому дню ходьбы, в ходе которых, в частности, с мастер-классом выступит заслуженный мастер спорта России Денис Нижегородов.

Маршрут пробега пройдет по следующим улицам: Советская - Ботевградская - Старопосадская - Республиканская - Московская - Красная - Рабочая - Советская (один круг будет составлять 5 километров). К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача. Зарегистрироваться можно в КСШОР - в период с 25 по 29 сентября. Заявки по электронной почте: shvsm_rm1@mail.ru. Заявки на месте старта: 1 октября с 09.00 до 10.00 (при себе иметь справку о допуске к соревнованиям и страховку от несчастных случаев).

Возрастные группы (общий старт в 11.15): мужчины и женщины 1997 года рождения и старше (дистанция - 20 километров), юниоры и юниорки 1998 и 1999 годов рождения (20 километров), юноши и девушки 2000 года рождения и младше (10 километров), мужчины-ветераны и женщины-ветераны 40-49 лет и 50-59 лет (10 километров), мужчины-ветераны и женщины-ветераны 60 лет и старше (5 километров), VIP-забег (1 километр, старт в 11.20).