«КРОСС НАЦИИ» СОБРАЛ 4500 УЧАСТНИКОВ

16 сентября в Мордовии наряду с другими регионами страны состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации - 2017». На старт в Саранске вышли около 4,5 тысячи жителей. Традиционно участие в празднике спорта приняли как любители бега (почитатели здорового образа жизни, ученики общеобразовательных школ, студенты вузов, ссузов, активисты и ветераны), так и сильнейшие спортсмены республики. Как водится, не обошлось без гостей из Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей.

Медали разыгрывались в нескольких возрастных категориях. Среди мужчин 2000 года рождения и старше победу одержал уроженец Инсара Максим Маркин (результат - 15.20) - представитель МГПИ имени М.Е. Евсевьева. В соперничестве женщин лучшее время (17.35) продемонстрировала воспитанница СШОР по легкой атлетике Анастасия Шукшина. В юношеской группе (2001 год рождения и младше) первыми финишировали представитель СШОР по легкой атлетике Данила Тундыков и жительница Больших Березников Наталья Муромцева. На первые ступени пьедестала среди ветеранов поднялись Алексей Бебенов и Татьяна Ныркова. В VIP-забеге на дистанции 1000 метров отличился представитель городской администрации Саранска Николай Гречишников. Особых аплодисментов заслужила участница этого же забега 3-летняя Аня Гришина, преодолевшая дистанцию вместе со своей мамой. Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами, а также дополнительными призами от спонсоров.