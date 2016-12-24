«МОРДОВИЮ-2001» ЖДЕТ ДОМАШНИЙ ФИНАЛ ПРИВОЛЖЬЯ

Впечатляющий турнирный марафон прошли 16-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия». В рамках предварительного этапа подопечные Василия Дмитренко и Антона Котенко провели 18 (восемнадцать) матчей и финишировали, согласно задаче, в первом квартете. Бороться за медали саранским юношам предстоит перед родной публикой. Как подтвердил на днях Межрегиональный футбольный союз «Приволжье», финальный турнир с 16 по 23 октября примет Саранск.

Подобный формат предвариловки скорее все-таки эксперимент, нежели нововведение. И пока очень сложно сказать, будет ли актуальной данная схема определения финалистов в дальнейшем. С одной стороны, столь длинная дистанция исключает разного рода неожиданности, и те, кто действительно сильнее, имеют возможность заранее гарантировать себе вожделенную путевку. Однако ряд команд в текущем сезоне определенно столкнулся с тем, что их календарь как никогда перегружен. И больше всех не повезло в данном отношении как раз «Мордовии-2001». Финал России (сезона-2016/2017) в этом году РФС провел почему-то не весной, как это обычно делается, а в середине июня, что совпало с матчами первого круга нового первенства России (сезона-2017/2018) в территориальных зонах. А в августе часть состава «М-2001» выступала на Кубке РФС в Ижевске, что стало следствием очередных переносов. Сегодня, 20 сентября, матчем «Сызрань-2003-СШОР-2» - СДЮСШОР «Сокол» предварительный этап наконец-то будет завершен. Для сравнения: участники взрослого первенства МФС «Приволжье» сыграют в общей сложности всего лишь на 4 матча больше, чем старшие юноши в зоне «В».

«МОРДОВИЯ-2001» Саранск - СДЮСШОР «СОКОЛ» (2001) Саратов - 3:2

Голы: 1:0 - Николай Горлиенко (5), 2:0 - Владислав Абрамов (31), 2:1 - Данил Ежков (36), 3:1 - Николай Горлиенко (53), 3:2 - Данил Ежков (64).

«Мордовия-2001»: Чекашкин, Н. Антонов, Поветкин, Мухин, Кузнецов, Федак (Давтян, 55), Горлиенко, Р. Белов (Д. Афанасьев, 73), Кокунов (Каргин, 53), Ермаков, Абрамов. Тренеры - Василий Дмитренко и Антон Котенко.

СДЮСШОР «Сокол»: Пешков, Д. Белов, Елизаров, Кореневский (Макаев, 38), Тимченко, Ежков, Мустафин, Кузьмин (Шафеев, 50), Лалаян (Братский, 57), Некрылов, Фомин. Главный тренер - Константин Кузнецов.

Предупреждены: Поветкин, 40+1, Каргин, 73 - Мустафин, 4, Кузьмин, 18, Лалаян, 38, Д. Белов, 40.

Судьи: Буланов, Асташкин, Солуянова (все - Саранск).

18 сентября. Саранск. Стадион «Старт». Два тайма по 40 минут.