«РОСТОВ» ДВАЖДЫ КАПИТУЛИРОВАЛ, «ТАМБОВ» - НА ОЧЕРЕДИ?!

Крайне неудобный «Ростов», навещавший Саранск в ранге действующего чемпиона, был повержен хоккеистами «Мордовии». В первом матче подопечные Юрия Воробьева дважды находились в роли догоняющих, но в итоге победили в послематчевой лотерее, причем наш голкипер отразил все три броска. Во втором поединке хозяева оказались сильнее в основное время. Подобные результаты, безусловно, обнадеживают, однако сам наставник саранской команды пока еще недоволен тем, как время от времени действуют на площадке его подопечные. Но стоит выделить и другое. Как правильно заметил пресс-атташе ХК «Мордовия» Юрий Осипов, наша команда впервые победила в матче открытия сезона.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Алтухов (Мякинин, 15:03, +1), 1:1 - Цицаров (Ахметзянов, Цыпнятов, 25:36), 1:2 - Туник (36:01), 2:2 - Абозин (Кружилин, 45:48, +1).

Буллиты: 0:0 - Радчук (вратарь), 1:0 - Саразов (точно), 1:0 - Мартынов (вратарь), 2:0 - Дубинин, 2:0 - Алтухов (вратарь), 2:0 - Цыпнятов (вратарь), 2:0 - Леонов (мимо).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Ситнов - Бельский, Цыпнятов - Закурин - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Блохин - Саетов, Медведев - Швейкин - Колычев.

ХК «Ростов»: Горелов, Орешкин - Савинов, Туник - Мякинин - Алтухов, Шевчук - Блинов, Кулаков - Прохоров - Мартынов, Лапин - Дударов, Угаров - Леонов - Чистяков, Скалин - Амахин, Матвейков - Власов - Радчук.

Штрафное время: «Мордовия» 10 (4+4+2) - ХК «Ростов» 10 (2+4+4).

15 сентября. Саранск. Ледовый дворец. 2333 зрителя.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Кулаков (Мартынов, Прохоров, 07:06), 1:1 - Швейкин (Брыкин, Медведев, 13:59), 2:1 - Колычев (37:36), 3:1 - Дубинин (Саразов, 56:11, +1).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Ситнов - Петраков, Цыпнятов - Тимошин - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Блохин - Саетов, Медведев - Швейкин - Колычев.

ХК «Ростов»: Сучков, Орешкин - Савинов, Туник - Мякинин - Алтухов, Шевчук - Блинов, Кулаков - Прохоров - Мартынов, Лапин - Дударов, Угаров - Леонов - Чистяков, Скалин - Амахин, Матвейков - Власов - Радчук.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 10 (4+6+0) - ХК «Ростов» 36 (4+6+26).

16 сентября. Саранск. Ледовый дворец. 1850 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Григорий ПАНТЕЛЕЕВ, главный тренер ХК «Ростов»:

- Я считаю, что друг другу противостояли две равные команды. Была хорошая, напряженная, в меру жесткая игра. Думаю, сопернику повезло чуть больше, чем нам.

- Наверное, особенно обидно проигрывать, когда есть моменты, но нет результата?

- Так бывает. Я уверен, что у каждого тренера в карьере есть такие матчи, когда ты владеешь подавляющим преимуществом, но в итоге проигрываешь. Однако сейчас не тот случай. Я бы не сказал, что мы тотально владели инициативой. Просто нужно забивать, обязательно использовать свои шансы. Без голов невозможно выиграть.

- В концовке ваших ребят захлестнули эмоции?

- В какой-то степени это эмоции. Но, в первую очередь, должна быть дисциплина. Будем с этим разбираться, потому что так себя вести на льду нельзя. К тому же бучу поднял ассистент нашего капитана, и подобный поступок вообще никуда не годится. Будем применять санкции и разбираться.

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Согласен с коллегой, что определенная доля везения была на нашей стороне. При этом надо отметить хорошую игру вратарей в обеих играх. В целом результатом доволен, а вот качеством игры пока нет. Тот уровень, которого мы ждем, команда пока не показывает. Есть и объективные причины - такие, например, как травма центрального нападающего второго звена Сергея Нефедова. Пробовали ставить на его место Евгения Закурина и Никиту Тимошина, но они пока двух крайних форвардов не связывают. Надеюсь, что к «Тамбову» Сергей поправится и появится ясность по данному звену. В первой игре «Ростов» нас дважды наказал за удаления. Во втором матче это у них не получилось, но гости выглядели достаточно мощно.

- Поясните, в каких именно аспектах вы недовольны игрой команды?

- В организации самой игры. Претензий по самоотдаче нет, но наплыв энергии надо направлять в правильное русло. В некоторых эпизодах отбрасывались лишний раз, где-то придержать шайбу не могли. В концовке матча играем в большинстве, остается 20 секунд до сирены, а наш капитан взял и через центральную зону, через весь «пятак», шайбу выбросил. Получили выход два в одного. Хорошо, что соперник не забил… Вот про такие моменты я и говорю. Не всегда принимали верные решения, причем в простых, казалось бы, ситуациях. Если эти нюансы убрать, думаю, игра постепенно стабилизируется.