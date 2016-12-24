«Наш человек» во Флориде

Ставший настоящим кошмаром для американской Флориды ураган «Ирма», которому была присвоена наивысшая 5-я категория, сейчас называют самым мощным и продолжительным ураганом за многие десятилетия. Власти США без тени сомнений объявили «Ирму» национальным бедствием - погибли десятки людей, огромное количество жителей побережья были эвакуированы, сильно пострадала инфраструктура городов. Ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов.

Журналисты «ВС » разыскали во Флориде земляка Яна Золотаревского и попросили его поделиться «ураганными впечатлениями». Ян живет в городе Дайтона-Бич, который наряду с другими городами Флориды испытал на себе разрушительную мощь стихии. К слову, в Саранске он окончил 12-ю школу и факультет иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарёва, работал преподавателем. Живёт в Америке с 1991 года, и с 1996 года - в штате Флорида. Работает в бизнесе по продаже жилья. И для него и его русской семьи это уже далеко не первый ураган, который обрушивается на полуостров.

«Ураганы стали мощнее»

- Ян, этот ураган был действительно национальной катастрофой? Или всё не так страшно, как мы узнаём из новостей?

- Нельзя воспринимать ураган «Ирма» однозначно. Для кого-то он стал настоящим бедствием, а кто-то вовсе не почувствовал последствий. И потом, государственные службы смотрят на это более глобально, потому что ураган унёс с собой колоссальные средства. Необходимо было организовать огромную работу, в том числе по ликвидации последствий. Что же касается нас, жителей штата Флорида, мы это все пережили, и нужно двигаться дальше. Нельзя сказать, что это был самый сильный ураган, который приходил в нашу местность. Для властей же ситуация осложнялась тем, что «Ирма» захватила весь штат практически одномоментно. И что касается размеров урагана, такое действительно было впервые. По разрушительной силе ураган «Эндрю» был сильнее, но он был более точечный - например, практически снёс город Хомстед, но при этом Майами затронул незначительно, хотя они очень близко друг к другу. Когда в штате бушевал ураган «Мэтью», для Дайтоны он оказался более разрушительным, чем «Ирма», по той причине, что центр урагана был ближе к нам.

Вообще, про ураганы в нашей местности стоит объяснить более подробно. Все метеоданные берутся у нас в районе аэропорта, он находится от берега в 5-6 милях (около 8 километров). Там измеряются температура и ветер. В то же время климат на барьерном острове со стороны Атлантики, где мы живём, и на другом берегу со стороны Мексиканского залива совершенно разный.

Вполне может сложиться, что на стороне залива будет бушевать ураган, а у нас будет солнце, и люди будут купаться на пляже, и наоборот. Когда ударил ураган «Мэтью», максимально регистрируемые порывы ветра в районе аэропорта составляли 92 мили в час. А пограничные метеонаблюдатели регистрировали около берега порывы 115 миль в час. Так что, нам очень повезло: всего на полмили от нас в океане был центр урагана, и там ветер был уже 135 миль. Казалось бы, расстояние всего чуть более полумили, но если бы центр пошёл на нас, то разрушения были бы сильнее в разы.

Сила и категория урагана становятся важными, когда его центр проходит близко. И оказаться в центре урагана первой (самой малой) категории гораздо опаснее, чем находиться в 80 милях от центра урагана пятой - наивысшей - категории. Но это понимают не все, и у властей возникает другая проблема: как говорят американцы, люди становятся compleysment, то есть перестают испытывать страх перед стихией. Многие считают, что если уж пережили ураган «Мэтью» четвёртой категории, то бояться больше вроде и нечего. То есть возникает большая проблема заставить людей уехать.

- Похоже, ураганы на побережье случаются у вас достаточно часто…

- Сильные, так называемые именные ураганы, которые били нас раньше, бывают редко. Такие же сильные по масштабу ураганы были в 1960-м и в 2004 годах (ураган с именем «Чарли»). Время между этими ураганами тогда составило 44 года. А затем уже через 12 лет пришёл «Мэтью», и всего через год «Ирма». Но наш город она затронула только краем.

Сейчас уже становится для всех очевидным, что климат меняется. Ураганы стали случаться чаще, стали мощнее. Это происходит от того, что вода в океане становится теплее. Мы тоже это ощущаем. У нас практически нет зимы. Конечно, зима для Флориды - это понятие совершенно иное, чем для России. Но нулевая температура зимой более 20 лет назад была регулярно. В последнее время до нуля температура не опускалась ни разу.

«Если ты не уезжаешь, будь добр сам о себе позаботиться»

- А можно предугадать ураган?

- О нем сообщают примерно за две недели. Ураганы формируются у берегов Южной Африки, и с этого момента их начинают отслеживать. Но до восточного побережья долетают немногие, в основном они затухают в океане или уходят в Мексиканский залив.

Но направление и силу урагана просчитать заранее достаточно трудно. Проблема с ураганом «Ирма» состояла ещё и в том, что он вызвал большое количество торнадо. О торнадо тоже оповещают, но его можно предсказать только за достаточно короткое время. Тогда каждому человеку не просто приходит на мобильный сообщение, телефон сам громко предупреждает: «Следующие 10 минут - угроза торнадо». И такие предупреждения могут приходить постоянно. Торнадо могут быстро сходить на нет и так же быстро возникать вновь. О таких вихрях можно узнать по разрушениям. Например, на улице все дома стоят целые, и только один как будто стёрт с лица земли: это точечная работа торнадо.

- У многих бытует мнение, что половина жителей южного побережья Америки живёт в домах «из картона», которые сдувает любой порыв ветра, отсюда и такие масштабные разрушения…

- Это не совсем так. Например, в Дайтона-Бич абсолютное большинство домов сделаны из бетонного блока шириной 20 сантиметров. То есть это солидные крепкие дома, а не халтурное строительство. Но если придёт вода, то не будет никакой разницы в ширине стенок.

А вообще, в доме на высоком этаже пережить ураган можно безопасно - стекла в квартире рассчитаны на то, чтобы выдерживать ураган третьей категории. В квартирах ставится триплекс, который, кроме того что прочнее, предохраняет от разлёта осколков. Такое стекло даже если и разобьётся, то не поранит никого в комнате.

- Хорошо. Вот объявили - надвигается страшный ураган. Что делается для защиты?

- Подготовка идёт масштабная, в этом отношении американцы потрясающие молодцы. Во-первых, создаются различные убежища. Для этой цели приспособлены школы и некоторые церкви. Есть целая система, которая начинает работать в случае чрезвычайных ситуаций. И организовываются убежища не только для людей, но и для животных. И не только домашних. Спасают по возможности и дикую фауну. Но звери сами чувствуют приближение стихии, и им остаётся лишь обеспечить возможность миграции. А вот некоторые птицы настолько приспособились, что даже сильный ураган им не мешает.

Во-вторых, люди делают запасы всего необходимого. И это не только продукты. Для того чтобы сдержать воду, местные власти организовывают подвоз мешков с песком. Таких пунктов десятки. Люди запасаются водой, везут строительные материалы - фанеру, для того чтобы прикрыть окна.

Когда начинается массовая эвакуация, естественно, на всех заправках быстро кончается бензин. Люди волнуются. При этом бензина на территории штата полно - но есть проблема его доставить, потому что дороги забиты машинами. Губернатор обязал полицию сопровождать цистерны с топливом, чтобы максимально быстро обеспечить доставку в нуждающиеся районы.

Если вы решили эвакуироваться, то должны получить специальный талон-пропуск обратно. Это делается для того, чтобы избежать случаев краж и мародёрства. У нас хороший район, и таких случаев нет. Но в более бедных районах это вполне возможно. В зонах ЧС устанавливают комендантский час, но это не значит, что выходить из дома нельзя вообще. Просто полицейские могут попросить ваши документы и объяснить цель вояжа.

Ураганы здесь происходят не в первый раз, и система мер уже выработана и отлажена. И каждая новая чрезвычайная ситуация вносит свои коррективы в эту работу. После того как ураган «Эндрю» разрушил целый город, поменяли все строительные коды. То есть если крепление крыш показало недостаточную надёжность, сейчас нормативы соответствуют таким нормам, что оторвать крышу урагану практически невозможно. Прописано и проверяется всё тщательно, вплоть до того, сколько именно скоб и из какого металла должны крепить каждый лист обшивки, какой длины и качества должны быть шурупы.

Ничего нельзя построить без проверки инспектора, который досконально посчитает каждый гвоздик. Были примеры, когда приезжали люди из России, строили дома. Они были изумлены дотошностью разрешающих органов - «Ну ничего же нельзя сделать! Приходит инспектор и говорит, что шуруп не такой! Да какая разница». А разница есть, и те, кто пережили ураган, здесь об этом не рассуждают. Триплекс, как в нашей квартире, стали ставить после урагана 2004 года, после удара урагана «Чарли» по Флориде. То есть выводы делаются. Будут ли какие-то изменения после «Ирмы» - 100%! Власти проанализируют последствия, выявят слабые стороны, и, конечно, появятся изменения в нормативах.

- То есть паники перед ураганом у американцев не возникает?

- Всё в разумных пределах. Но вместе с тем все отлично понимают, если что-то случится, когда ураган уже пришёл, рассчитывать можно только на себя - никто не будет рисковать жизнями полицейских или спасателей, если ты сам не захотел эвакуироваться или не предпринял достаточных мер для своей безопасности. В таком случае ты принимаешь весь риск на себя.

Ещё одна разительная черта американцев в отличие от россиян - здесь никто не рассчитывает на государство в принципе. Если ты не уезжаешь, будь добр сам о себе позаботиться. Здесь вы никогда не услышите от американца, что власти чего-то для них не сделали. Все выходят на устранение последствий сами, убирают от деревьев дороги, собирают мусор, чинят крыши. Мы приехали через несколько дней после «Ирмы», и последствий на улицах уже практически не видно. Но люди в частных домах понесли большой ущерб - много домов было залито водой, повреждены крыши, и быстро все отремонтировать, конечно, трудно. Водой залило районы, которые всегда считались безопасными. Люди говорили, что сомы плавали чуть ли не по улицам.

Мой сын с партнёрами выкупил здание для ведения бизнеса, два месяца своими руками проводил ремонт, а теперь всё придётся начинать сначала. В интернете есть фотография (не могу ручаться в её подлинности) - дом во Флориде, который расписан русскими буквами: «Ирма! Мы тебя не боимся» и «Русские не сдаются». Увидев такое, что называется, вживую, я бы не удивился.

Мы часто слышим мнения, что после подобных ураганов многие отказываются от покупки домов во Флориде. Но больших изменений на рынке недвижимости, я уверен, не будет.

«При ураганах люди часто погибают от удара током»

- Думается, можно понять людей, которые уезжают подальше от стихии…

- После предупреждения о том, что к нам идёт ураган, много народа эвакуировалось. Мы также уехали, но не потому, что не могли пережить его дома. Наша квартира на 10-м этаже, и даже то, что мы живём практически на океане, проблемы не составляет - стёкла выдержат. Можно было спокойно оставаться.

Но это, в первую очередь, достаточно муторно. Ураганы длятся от двух до шести дней. В это время нельзя выйти на улицу. Если пойдут перебои с электроэнергией - выключатся кондиционеры, перестанут работать другие электроприборы. Никакого восторга в этом нет. И так как мы тяжело работаем, используем это время как mini vacation (короткий отпуск).

И чем сидеть взаперти дома, гораздо интереснее поехать, например, в Новый Орлеан, познакомиться с местными достопримечательностями, продегустировать замечательную луизианскую кухню. Все остальные напасти стихии, включая ураган «Чарли», мы переживали дома.

Но вот жителям частных домов ураган доставляет большие проблемы. Так, ураган «Эндрю» был очень сильным и практически смыл улицы частного сектора. Основная проблема стихии - это даже не ветер, а вода, которую он приносит с собой, - пришедшая волна может быть до трёх метров и выше.

Если вспомнить ураганы «Джин», «Айван», которые приходили к нам, они предварительно прошли через острова Карибского моря, и там погибало по десятку тысяч человек. При этом у нас человеческие потери не превышали 15-20 человек. Это говорит о хорошей подготовке.

Во Флориде «Ирма» унесла с собой 26 человеческих жизней. Довольно часто люди погибают от удара током. Ветер рвёт провода, и некоторые жители, поспешив после урагана выйти на мокрую улицу (что, кстати, запрещено, об этом предупреждают), попадают под ток. Два первых человека, о гибели которых было сообщено, - полицейские. Ураган буквально сдул их патрульную машину с дороги.

- А что переживают люди, рискнувшие остаться в своих домах?

- У нас есть русские знакомые, которые купили в Дайтоне дом. Во время урагана «Мэтью» они эвакуировались, а «Ирма» их не испугала. На все наши уговоры они отвечали, что соседи говорят, можно оставаться без страха, ураган - это fun (развлечение), и им ничего не грозит. Я разговаривал с ними по телефону наутро после того, как «Ирма» прошла. Знакомые сказали, что это был их первый и последний ураган, и жалели, что не послушали меня и не уехали. Они рассказали, что хоть дом и остался цел, ветром унесло забор. Всю ночь не спали - убирали воду, которая просачивалась под дверь и через окна. Но это мелочи по сравнению с тем, как было страшно. Вся семья сидела под лестницей, закрывшись матрасами, потому что пришло оповещение о торнадо. Он по счастливому стечению обстоятельств прошел мимо, а то бы такое укрытие наших знакомых, конечно, не спасло бы. А самое пугающее - это рёв стихии, как будто ты находишься рядом с реактивным двигателем самолёта. Грохот стоит такой, что, даже если кричать, не слышишь своего голоса. А над домом в это время летают чужие крыши, вырванные заборы, мебель и всякий мусор.

- А вы поддерживаете отношения с выходцами из России?

- С некоторыми - да. Не сказать, что в Дайтоне русская диаспора слишком многочисленна, а вот в соседнем городе Палм-Кост, что в 30 милях, русскоязычных живёт около 6 тысяч. Можно написать отдельную статью, как создавался этот город в 90-е. Не знаю точно, но, кажется, у них всё в порядке. У наших эмигрантов есть черта, которая отличает их от американцев, - они более осторожные, более практичные. Средний американец, привыкший к хорошей жизни, не боится будущего. У них нет понятия непредсказуемости. Мы боимся и всегда пытаемся просчитать дальнейшие шаги. Поэтому большинство русских живут вполне нормально.

Не могу не упомянуть ещё один момент. Когда мы, спасаясь от «Ирмы», уехали в Новый Орлеан, решили посетить национальный музей. Когда местный сотрудник узнал, что мы приехали из Дайтона-Бич, нам сделали на всё 50-процентную скидку.

Вообще, на урагане можно зарабатывать колоссальные деньги. Повысить цены на продукты и вещи первой необходимости, бензин, перелёты… В такой ситуации люди всё равно всё купят. Но, во-первых, есть закон, по которому этого делать нельзя, и местная прокуратура сразу вмешается, во-вторых, крупные компании, понимая положение, сами добровольно снижают цены. Например, из Нового Орлеана в Дайтону можно было долететь за 60 долларов! Таких цен просто нет! Скидка была 70%!

У людей, которые здесь живут, есть личная ответственность и взаимовыручка в том, что касается стихийных бедствий. Этим они сильны. Это встроено в само общество. И проявляется во всём: в помощи бездомным, участии в волонтёрских программах. Столько волонтёров, которые моментально собираются на любой социальный проект, где-либо ещё найти сложно.

Но надо понимать, что такое отношение в том числе от сытой жизни. Это своеобразное чувство вины американцев, когда они успешны, а кто-то нет. Очень многие американцы живут про принципу - отдавать 10% доходов в сharity (на благотворительность). И это правило хорошего тона. Это нормально.

P.S. Уже когда номер готовился к печати, таблоиды сообщили, что вслед за «Ирмой» к американскому побережью движется новый ураган…

Александр РУЧИНСКИЙ