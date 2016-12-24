Как оформить право собственности на квартиру в новостройке?

Дом для фильма ужасов
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После ввода в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и все входящие в него квартиры, нежилые помещения, машино-места (если таковые предусмотрены), а также общее имущество многоквартирного дома должны быть одновременно поставлены на государственный кадастровый учет. При этом учет осуществляется по заявлению уполномоченного органа, которым выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, теперь постановка на учет квартиры, в отличие от прошлых лет, не забота граждан.
После того, как дом и все помещения в нем поставлены на учет, то есть каждый объект получил свой уникальный кадастровый номер, можно обращаться за государственной регистрацией права собственности на квартиру (кладовую, машино-место) - одним словом, объект долевого строительства. Для этого заявителю потребуется уплатить государственную пошлину и представить пакет документов.
Проведенная государственная регистрация права в настоящее время удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
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