Как оформить право собственности на квартиру в новостройке?

Социум

После ввода в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и все входящие в него квартиры, нежилые помещения, машино-места (если таковые предусмотрены), а также общее имущество многоквартирного дома должны быть одновременно поставлены на государственный кадастровый учет. При этом учет осуществляется по заявлению уполномоченного органа, которым выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, теперь постановка на учет квартиры, в отличие от прошлых лет, не забота граждан.

После того, как дом и все помещения в нем поставлены на учет, то есть каждый объект получил свой уникальный кадастровый номер, можно обращаться за государственной регистрацией права собственности на квартиру (кладовую, машино-место) - одним словом, объект долевого строительства. Для этого заявителю потребуется уплатить государственную пошлину и представить пакет документов.  

Проведенная государственная регистрация права в настоящее время удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Дом для фильма ужасов

Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...

Конкурс красоты

№36  Татьяна

 Посмотреть все фотографии