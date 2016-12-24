Жительница Саранска погибла после падение с 14 этажа

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Очередная трагедия, связанная с падением с высоты, произошла сегодня в Саранске. Несколько часов назад с 14 этажа дома по улице Косарева выпала 31-летняя женщина. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
По свидетельству очевидцев, погибшая злоупотребляла спиртным. Утром она вместе с сожителем выпивала в своей квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора, женщина вышла на балкон и попыталась спрыгнуть. Сожитель пытался удержать ее, но не смог. От полученных травм она скончалась на месте. Проверку по данному факту проводят сотрудники Следственного комитета.
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