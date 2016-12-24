Здоровый образ жизни

«КРОСС НАЦИИ» ПРОЙДЕТ РАЗДЕЛЬНОС МЕМОРИАЛОМ ПЕТРА БОЛОТНИКОВА

Как и раньше, к участию в забегах допускаются и профессиональные спортсмены, и любители спорта. Участники Дня бега пробегут по улицам Ботевградская, Саранская, Красноармейская, Республиканская, Московская, Красная и Рабочая. Для каждой возрастной группы будет выстроен свой финишный коридор на Советской площади. Согласно предварительным прогнозам, на «Кросс Нации - 2017» в Мордовии выйдет порядка 4500 человек. Вместе с ними на саранском асфальте побегут представители Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей.

Сильнейшие спортсмены, общеобразовательные школы, вузы, ссузы и муниципальные районы могут зарегистрироваться и получить стартовый номер для участия в соревновании до 15 сентября (включительно) - в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва. Простые любители бега могут зарегистрироваться прямо на месте старта 16 сентября - с 9.00 до 11.00. Возрастные группы: девушки и юноши (2001 года рождения и младше), мужчины и женщины (2000 года рождения и старше), ветераны (40 лет и старше), VIP-забег.

«Кросс Нации» - яркий праздник спорта и здорового образа жизни, рассчитанный на людей разных возрастов и с различной физподготовкой. Это отличная возможность почувствовать единение всех жителей нашей большой и многонациональной страны.