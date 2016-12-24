Здоровый образ жизни

«КРОСС НАЦИИ» ПРОЙДЕТ РАЗДЕЛЬНОС МЕМОРИАЛОМ ПЕТРА БОЛОТНИКОВА
Как и раньше, к участию в забегах допускаются и профессиональные спортсмены, и любители спорта. Участники Дня бега пробегут по улицам Ботевградская, Саранская, Красноармейская, Республиканская, Московская, Красная и Рабочая. Для каждой возрастной группы будет выстроен свой финишный коридор на Советской площади. Согласно предварительным прогнозам, на «Кросс Нации - 2017» в Мордовии выйдет порядка 4500 человек. Вместе с ними на саранском асфальте побегут представители Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей.
Сильнейшие спортсмены, общеобразовательные школы, вузы, ссузы и муниципальные районы могут зарегистрироваться и получить стартовый номер для участия в соревновании до 15 сентября (включительно) - в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва. Простые любители бега могут зарегистрироваться прямо на месте старта 16 сентября - с 9.00 до 11.00. Возрастные группы: девушки и юноши (2001 года рождения и младше), мужчины и женщины (2000 года рождения и старше), ветераны (40 лет и старше), VIP-забег.
«Кросс Нации» - яркий праздник спорта и здорового образа жизни, рассчитанный на людей разных возрастов и с различной физподготовкой. Это отличная возможность почувствовать единение всех жителей нашей большой и многонациональной страны.
1 ОКТЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ
«Выйди на улицу и продли свою жизнь» - под таким лозунгом ежегодно миллионы людей в 160 странах участвуют в празднике Всемирного дня ходьбы. 1 октября стать частью мирового олимпийского движения можно будет в Саранске. Дистанция самая простая (массовый заход на 1 километр, Советская площадь, начало в 11.20). Предварительная регистрация - на сайте event.olympicstrana.ru (уровень подготовки и возраст не имеют значения). Заходы профессионалов Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике начнутся в 11.40. Торжественное закрытие и награждение - в 14.30.
Тем временем в подмосковном Воронове прошли соревнования на Кубок России. На дистанции 35 км у мужчин воспитанник СШОР по легкой атлетике Мордовии Алексей Кудашкин одержал победу с результатом 02:34:35.30. На «пятерке» у девушек весь подиум заняли представители Мордовии: «золото» - Елена Рябова (00:23:13), «серебро» - Алина Захарова (00:23:43), «бронза» - Лиана Эшниязова (00:24:05). На «десятке» у юниорок бронзовым призером стала Юлия Липанова (00:46:39). В соперничестве юношей «серебро» выиграл скороход из поселка Явас Зубово-Полянского района Мордовии Виталий Анчин (00:44:15). В юниорском заходе Сергей Раков (00:42:36) стал первым, Константин Скуднов (00:44:23) - вторым. На «двадцатке» у женщин вне конкуренции была Татьяна Минеева (01:34:56). На мужской «двадцатке» Иван Какаев (01:24:57) финишировал вторым, а Андрей Тряпкин (01:25:24) - третьим.