ДВАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ ИЗ ПЕНЗЫ

«Мы рассчитываем построить в райцентрах и крупных селах не менее 30 предприятий»
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
Без шума и пыли они вынесли больше 10 миллионов рублей
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки