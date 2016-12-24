ДВАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ ИЗ ПЕНЗЫ

С 7 по 9 сентября в Пензе на велодроме «Сатурн» состоялся очередной этап Кубка России. В соревнованиях приняли участие 159 велогонщиков, представлявших Москву, Московскую область, Мордовию, Омскую область и Пензу. Представители региона-13 завоевали в общей сложности 20 наград различного достоинства. Имена и фамилии отличившихся перед вами.

Мужчины 1998 г.р. и старше. 1. Павел Малышенков (Москва). 2. Владислав Неяскин (Мордовия). 3. Константин Галямов (Омская область). Женщины 1998 г.р. и старше. 1. Ирина Афремова (Пенза). 2. Александра Терешкина. 3. Марина Шамахина (обе - Мордовия). Старшие юноши 2001-2002 г.р. 1. Дмитрий Шереметьев (Пенза). 2. Сергей Котельников. 3. Алексей Кудряшов (оба - Мордовия). Старшие девушки 2001-2002 г.р. 1. Нина Яковлева. 2. Татьяна Киселева. 3. Ангелина Камышова (все - Мордовия). Младшие юноши 2003-2004 г.р. 1. Константин Иевлев (Пенза). 2. Константин Сутербин. 3. Илья Мошков (оба - Мордовия). Младшие девушки 2003-2004 г.р. 1. Варвара Шухаева (Московская область). 2. Дарина Шевыряева. 3. Валентина Ермолаева (обе - Мордовия). Мальчики 2005-2006 г.р. 1. Марк Резаков (Коломна). 2. Евгений Гунин (Мордовия). 3. Егор Вечканов (Пенза). Мальчики 2007-2008 г.р. 1. Арсений Чалдаев (Мордовия). 2. Дмитрий Акимов (Пенза). 3. Никита Котельников (Мордовия). Девочки 2007 г.р. и младше. 1. Дарья Бусарова. 2. Виктория Богачева. 3. Кира Зеленина (все - Мордовия). Мальчики 2009 г.р. и младше. 1. Артем Пронин. 2. Артем Журавлев (оба - Мордовия). 3. Лев Тельнов (Пенза).