ЧЕМПИОНЫ ЕДУТ В ГОСТИ К БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРАМ

В ближайшую пятницу, 15 сентября, в Ледовом дворце состоится матч открытия сезона в дивизионе «Б» Высшей хоккейной лиги. Саранская «Мордовия» примет на родном льду действующего чемпиона - хоккейный клуб «Ростов» (начало в 18.30). Напомним, что в двух предыдущих сезонах в ВХЛ-Б команда с лисой на логотипе добивались бронзовых медалей (сначала автоматом, ввиду более высокого места в регулярном чемпионате, а затем в дополнительной серии игр за третье место). Искренне верим, что в новом сезоне «Мордовия» перешагнет-таки барьер полуфинала и подарит болельщикам Его Величество Финал.

В преддверии старта главный тренер ХК «Мордовия» Юрий Воробьев (на фото) доволен комплектацией, но ввиду особых обстоятельств осторожен с прогнозами: «Сейчас у нас полноценный боевой состав - пять пятерок и три вратаря. Подписаны контракты и с теми ребятами, кто остался, и с теми, кто приглашен. Будем работать с молодыми игроками с расчетом на долгосрочную перспективу. Нельзя застаиваться, необходимо вливать новую кровь. В первом круге мы практически все матчи играем дома, а во втором почти все на выезде. Но пенять на календарь я не привык. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Кто фавориты нового сезона?! Все те же самые команды. Но к ним, на мой взгляд, обязательно добавятся «Чебоксары». Сейчас с новым возрастным цензом, когда игрокам 1996 года рождения уже нельзя играть в МХЛ, большая группа этих ребят вливается в клубы ВХЛ-Б. Предсказать что-то конкретное, кто и где выстрелит, непросто. Но класс команд однозначно вырос. Предстоящий чемпионат обещает быть интересным. У нас обновленная команда, и мы очень рассчитываем на поддержку болельщиков».

ХК «МОРДОВИЯ» В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Покинули команду (10 хоккеистов): защ. Кирилл Бабиков, защ. Евгений Гладышев, защ. Максим Сахаров, защ. Игорь Чуканов, нап. Иван Акимов, нап. Сергей Волков, нап. Юрий Жданов, нап. Александр Исмайлов, нап. Геннадий Мещеряков, нап. Николай Григоров.Пришли в команду (9 хоккеистов): защ. Денис Бельский («Дизель» Пенза), защ. Павел Гордин (ХК «Тамбов»), защ. Ильнур Саетов (ХК «Чебоксары»), защ. Артем Ситнов («Чайка» Нижний Новгород, МХЛ), нап. Сергей Нефедов (ЦСК ВВС Самара), нап. Даниил Субботин («Кристалл» Саратов), нап. Никита Тимошин («Кристалл» Саратов), нап. Иван Цыпнятов («Дженералз» Киев, Украина), нап. Даниил Юнышев (ХК «Тамбов»).

Контрольный матч

«ДИЗЕЛИСТ» Пенза (МХЛ) - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)Шайбы: 0:1 - Швейкин (Блохин, Медведев, 25:46), 0:2 - Дубинин (31:41), 0:3 - Колычев (Швейкин, Медведев, 32:17), 1:3 - Китанин (Люлько, Яргаев, 34:10, +2), 2:3 - Пушенко (Шалатов, Китанин, 47:46), 2:4 - Медведев (Швейкин, 49:52).«Дизелист»: Борисов (Орехов), Шкураев - Антонов, Чумаков - Колмыков - Кантеев, Яргаев - Киселев, Пушенко - Шалатов - Китанин, Люлько - Соколов, Сулев - Савунов - Колесников, Яковлев - Парфенов, Потапов - Кокшин - Аверьянов.ХК «Мордовия»: Скатов (Попков), Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Ситнов - Бельский, Цыпнятов - Нефедов - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Блохин - Саетов, Медведев - Швейкин - Колычев, Петраков - Гордин, Быков - Тимошин - Закурин.9 сентября. Пенза. «Дизель-Арена». 178 зрителей.