«У меня были такие возможности, но я ни разу копейки не взял»

Судебное разбирательство по делу 62-летнего Виктора Кедрова - бывшего руководителя Управления Федерального казначейства РФ по РМ - выходит на финишную прямую. Гособвинитель потребовал отправить бывшего чиновника в колонию и лишить всех государственных наград, а защита попросила о снисхождении.

БЕЗусловное наказание

- Виктор Кедров обвиняется в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере, - начал свое выступление в прениях представитель прокуратуры Мордовии Иван Русяев. - 28 марта этого года Кедров встретился в здании Управления Федерального казначейства Республики Мордовия с ранее знакомым индивидуальным предпринимателем Федором Неяскиным. Коммерсант предложил Кедрову за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей оказать содействие в получении гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств в размере 5 млн рублей. Грант выделялся Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Кедров согласился помочь в решении вопроса и просил передать ему деньги, но у него не было служебных полномочий по решению вопроса о выделении гранта на развитие животноводческих ферм. Главный казначей не собирался никого просить решить вопрос, а хотел просто взять деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. Неяскин согласился передать деньги в два этапа. Но, осознавав всю противозаконность коррупционной схемы, отправился в УФСБ РФ по РМ, где все рассказал. Дальнейшие встречи Виктора Кедрова и предпринимателя происходили уже под наблюдением сотрудников спецслужбы.

10 апреля Виктор Кедров в своем кабинете просил Федора Неяскина принести бизнес-план по развитию фермы и все необходимые для граната документы, а также передать первую часть денег - 400 тысяч рублей. В тот же день около 17 часов чиновник и предприниматель встретились в кафе «Барон Мюнхгаузен», что на улице Коммунистической, недалеко от Дома финансов. В кафе Кедров получил первый «транш» от оговоренного «вознаграждения». Деньги казначей израсходовал на личные нужды. Как стало известно, именно эти деньги пошли на оплату санатория в Ессентуках Ставропольского края. Там Виктор Кедров отдохнул вместе с супругой.

Днем 11 мая Виктор Кедров и Федор Неяскин снова встретились в кафе «Барон Мюнхгаузен», где предприниматель передал остальную часть денег - 600 тысяч рублей. Сразу после этого главный казначей Мордовии был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия. Деньги у Кедрова были изъяты, в связи с чем у него не было реальной возможности ими распорядиться.

Как на стадии предварительного расследования, так и во время судебного заседания Виктор Кедров полностью признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке. Это ходатайство он заявил добровольно после консультации с защитником. Доказательства, которые имеются в материалах уголовного дела, находят свое подтверждение. Замечу, что с учетом изложенного обвинения Кедров фактически не имел возможности выделить грант Федору Неяскину. Однако документы Неяскина на грант каким-то образом оказались в Министерстве сельского хозяйства Мордовии. Поэтому следует прийти к выводу, что Неяскин обращался к Кедрову как к должностному лицу. Он знал, что у Кедрова есть реальная возможность в оказании содействия при выделении гранта.

Кедров - уважаемый человек на склоне своей карьеры. Не дай бог никому попасть в такую ситуацию. Но тем не менее я полагаю, что обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о том, что Виктор Иванович не ошибся, а умышленно совершил это преступление.

Учитывая личность подсудимого, а также резонанс от совершения этого преступления, считаю, что исправление Кедрова возможно лишь при наказании в виде реального лишения свободы. Полагаю, что оснований при назначении условного наказания подсудимому не имеется.

Кедров совершил преступление, относящееся к категории тяжких. В качестве смягчающих обстоятельств прошу учесть активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение ущерба, положительные характеристики с места работы и места жительства, а также награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания «Заслуженный экономист Российской Федерации и Республики Мордовия», нагрудный знак «Отличник финансовой работы», многочисленные почетные грамоты от государственных органов. Кроме того, Виктор Иванович является инвалидом второй группы.

Прошу исключить из обвинения отягчающий наказание пункт - совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновным с использованием его служебного положения.

Таким образом, прошу назначить Кедрову наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1 год. Наказание отбывать в колонии общего режима. На период ограничения свободы не изменять место жительства, работы без согласования со специализированными госорганами, являться в органы надзора за осужденными один раз в месяц для регистрации. Кроме того, лишить Кедрова государственных наград. Меру содержания заменить на взятие под стражу в зале суда.

«На старости лет получаю такую пощечину»

Адвокат Кедрова выступать в прениях после прокурора не стал, а попросил время для того, чтобы подготовиться. Суд просьбу удовлетворил.

- Виктор Иванович, как оцените требование прокурора о реальном лишении свободы? - после заседания интересуются у Кедрова журналисты.

- Я считаю, это право прокурора.

- Еще прокурор заявил, что документы Неяскина на выделение гранта оказались в Министерстве сельского хозяйства Мордовии. При этом, по вашим словам, вы не могли каким-либо образом содействовать выделению гранта. Как же документы оказались в Минсельхозе?

- Я к этому никакого отношения не имею, Неяскин сам их туда отнес. Я и денег-то у него не просил, он их мне сам навязал. Вы же заметили, что он выступает потерпевшим еще и по другому громкому делу (дело по обвинению начальника почты Саранска Чернецова - прим. ред.). Все-таки, видимо, есть у него способности экстрасенса. Проработав в 90-е годы министром финансов, я имел такие возможности, но ни разу копейки не взял. И вот на старости лет получаю такую пощечину. Сам виноват, конечно. Но то, что один и тот же потерпевший проходит по нескольким делам, тоже вызывает определенные подозрения. Неяскин, насколько я знаю, нигде не работает. Откуда у него миллион рублей? Зачем ему какой-то грант? Занимайся фермерством. Этого вполне достаточно, чтобы начать. Поэтому в этом деле много темных пятен.

«Приму приговор, каким бы он ни был!»

Адвокат бывшего руководителя Управления Федерального казначейства по РМ обрисовал свою позицию на судебном заседании 12 сентября.

- Мой подзащитный вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, - заявил в своей речи адвокат Виктора Кедрова. - Уже на первоначальном этапе расследования он начал давать признательные последовательные показания, изобличающие его. На протяжении всего следствия он активно способствовал раскрытию преступления. Хочу обратить внимание суда на то, что на скамье подсудимых находится известный, уважаемый человек. За все время своей работы он никогда не был замечен в порочащих его ситуациях. Виктор Иванович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, является заслуженным экономистом Российской Федерации и Республики Мордовия, а также лауреатом Государственной премии Республики Мордовия. Все эти награды и премии он получил заслуженно. В своей речи в прениях представитель государственного обвинения просил лишить моего подзащитного всех наград. Я же считаю, что преступление, которое совершил подзащитный, никак не относится к трудовой деятельности. Я считаю, что связывать его проступок с трудовой деятельностью по меньшей мере несправедливо. Подзащитный имеет ряд хронических заболеваний, является инвалидом второй группы. Прошу суд учесть это обстоятельство при вынесении приговора. На основании изложенного прошу назначить подзащитному наказание в виде штрафа в доход государства. Полагаю, что эта мера будет соответствовать принципам и целям наказания.

Сам Виктор Кедров, отвечая на вопросы журналистов после речи своего адвоката, заявил, что даже на выборы не ходил.

- Пока суд не вынес решение, я не считаю для себя возможным участвовать в общественно-политической жизни, - отметил Виктор Кедров. - Что же касается приговора, то я приму его, каким бы он ни был!

Алексей НИКОЛАЕВ