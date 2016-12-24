«МОРДОВИЯ» НАБРАЛА ХОРОШИЙ ХОД

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Футболисты «Мордовии» отпраздновали очередную победу. Подопечным Марата Мустафина удалось расколоть еще один крепкий орешек. Ижевский «Зенит» выглядит командой, способной «состригать» очки с фаворитов (тем более в родных стенах), и к перерыву хозяева оправдывали притязания на благоприятный для себя результат. Но во втором тайме гостям из Саранска удалось забить дважды, после чего вопрос о победителе был снят окончательно.
Высоченного Игоря Меньщикова болельщики наверняка помнят по сезону-2003, когда «Лисма-Мордовия» впервые в своей истории выступала в едином, без деления на зоны, турнире первого дивизиона. Найти себя в команде Александра Хомутецкого авторитетному футболисту было не суждено. Из матча в матч Меньщиков транжирил моменты, чем откровенно злил саранскую торсиду. Так и не сумев забить, гренадер отправился искать счастья в димитровградскую «Ладу-СОК» (клуб рангом ниже). Но именно Меньщиков на протяжении последних четырех лет строит весьма неплохие команды в Удмуртии, будучи главным тренером.
А вот с организацией футбольного хозяйства в Ижевске, видимо, не все гладко. Только благодаря видеообзору, который по горячим следам подготовил оператор ФК «Мордовия» Андрей Ромашкин, поклонники главной команды региона-13 смогли увидеть нарезку опасных эпизодов прошедшего матча. Видеотрансляция почему-то не велась, что, собственно, противоречит нормам регламента. Трудно сказать, когда нам в последний раз приходилось сталкиваться с подобной «нестыковкой». Пожалуй, все-таки в 2009-м (в ту пору картинку с игры во многих городах еще заменяли текстовые онлайны).
Нельзя не заметить, что оба гола в ворота «Зенита» забили опытные мастера, смело ведущие команду за собой в тех обстоятельствах, когда это необходимо. На 48-й минуте Александр Кренделев выполнил навес с корнера на прибежавшего в чужую штрафную Максима Шоркина. Рослый центральный защитник выиграл верховую борьбу. Мяч нашел плечо Дмитрия Голубева и срикошетил к Ильсуру Самигуллину, а тот, в суматохе пытаясь выбить «пятнистого» как можно дальше, не попал по нему как следует. В результате вместо выноса вышел шикарный подарок Максиму Астафьеву. 34-летний голеадор, напротив, вложил в удар всю свою силу, пробил с лету, ни секунды не мешкая, и мяч, вонзившись в правую от голкипера штангу, свалился за линию ворот.
Ко второму мячу привела активность Владислава Адаева. Получив передачу от Леонида Решетникова, доморощенный хавбек вошел в штрафную и был там сбит, после чего оборона зенитовцев оказалась в некотором замешательстве. Но свистка не последовало, а Адаев не стал разлеживаться на газоне, вскочил на ноги и, продвинувшись еще на два-три метра, с защитниками на плечах, выкатил пас-конфетку под удар Руслану Мухаметшину. 35-летний форвард ждал этого шанса весь матч и не промахнулся. Голевая комбинация пошла, кстати, именно от него (отдал мяч пяткой Решетникову). Взятие ворот состоялось на 84-й минуте, и этот гол стал для Мухаметшина-старшего как раз 84-м в матчах за «Мордовию» в чемпионатах страны.
Можно добавить, что в составе ижевского «Зенита» выходили играть два футболиста с мордовским прошлым. Дмитрий Голубев осенью 2013 года рассматривался как весьма добротное пополнение (прибыл прямиком из сборной России, выступавшей на Универсиаде), однако попал в опалу к тогдашнему наставнику «Мордовии» Юрию Максимову и принял участие всего лишь в одной игре того «золотого» сезона. 21-летний защитник Александр Теняев - воспитанник МЦПЮФП «Мордовия» с ульяновскими корнями (41 игра и 1 гол за «Мордовию-м» в молодежном первенстве России). Теняев, кстати, не единственный, кто находится на хорошем счету во втором дивизионе чемпионата России. В частности, 19-летний полузащитник «Оренбурга-2» Денис Макаров (уроженец Тольятти) еще совсем недавно считался сильнейшим игроком в команде «ЦПРФ-Мордовия», которая представляла нашу республику в первенстве МФС «Приволжье». В матчах 7-го и 8-го туров Макаров сумел записать на свой счет три гола.
«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК» Ижевск - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:2
Голы: 0:1 - Максим Астафьев (48), 0:2 - Руслан Мухаметшин (84).
«Зенит-Ижевск»: Ермаков, Яцук, Теняев, Семякин, Голубев, Самигуллин (Петров, 82), Панев, Симанов, Белоногов (Русских, 68), Малаховский (к), Чадов (Наговицин, 57). Главный тренер - Игорь Меньщиков.
ФК «Мордовия»: Д. Шебанов, Сабитов, Шоркин, Лебедев, Деревягин, Кренделев (к), Ваганов (Навлётов, 90), Астафьев, Адаев (Шлеермахер, 84), Жестков (Решетников, 70), Русл. Мухаметшин (Маркин, 86). Главный тренер - Марат Мустафин.
Предупреждены: Яцук, 65, Панев, 77 - Кренделев, 45.
Судьи: Е. Егоров (Нижний Новгород), Акимкин, Засульский (оба - Пермь).
Инспектор: И.Н. Захаров (Москва).
8 сентября. Ижевск. Стадион «Купол». 500 зрителей.
ФОНБЕТ-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - 2017/2018
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН (ПФЛ). «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»
Матч 1-го тура. 5 сентября: «Крылья Советов-2» Самара - «Лада-Тольятти» - 0:2 (Петрик, 48, Чуравцев, 60). 8-й тур. 8 сентября: «Зенит-Ижевск» - ФК «Мордовия» - 0:2 (Астафьев, 48, Русл. Мухаметшин, 84), «Носта» Новотроицк - «Урал-2» Екатеринбург - 1:0 (Егорычев, 10), «КАМАЗ» Набережные Челны - «Оренбург-2» - 2:1 (Субботин, 8, Клонцак, 44 - Макаров, 45), «Крылья Советов-2» - «Сызрань 2003» - 0:1 (Симонов, 17), «Волга» Ульяновск - ФК «Челябинск» - 0:0, «Нефтехимик» Нижнекамск - «Лада» - 4:0 (Умаров, 62, Комисов, 67, Каменщиков, 76, 81).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
9-й тур. 13 сентября (среда): ФК «Челябинск» - «Анжи Юниор» (15.00), «Оренбург-2» - «Крылья Советов-2» (16.00), «Лада» Тл - «Волга» Ул (17.30), «Сызрань 2003» - «Нефтехимик» (18.00), ФК «Мордовия» - «Носта» (18.00), «Урал-2» - «КАМАЗ».
10-й тур. 17 сентября (воскресенье): «Зенит» Иж - ФК «Челябинск» (14.00), «КАМАЗ» - ФК «Мордовия», «Крылья Советов-2» - «Урал-2», «Сызрань 2003» - «Оренбург-2», «Анжи Юниор» - «Лада-Тольятти», «Нефтехимик» - «Волга» Ул.
Ближайший соперник
ФК «МОРДОВИЯ» - «НОСТА» Новотроицк
Всего: 10 игр, + 2 = 4 – 4, мячи 9:17 (-8).
Дома: 5 игр, + 2 = 1 – 2, мячи 6:9 (-3).
На выезде: 5 игр, + 0 = 3 – 2, мячи 3:8 (-5).
ВСЕ МАТЧИ в чемпионатах страны
(первыми указаны результаты домашних игр):
1994. 1:1 (С. Крайнов) и 0:0
1995. 2:1 (С. Савочкин - 2) и 1:1 (Э. Косолапов)
1996. 2:1 (М. Шмелев, С. Дикарев) и 1:3 (Ю. Семин)
1997. 1:3 (В. Никулкин) и 1:1 (В. Войнов)
2007. 0:3 и 0:3
Впервые два клуба встретились 1 июля 1994 года в Саранске, и «Светотехника» разошлась миром с новотроицким «Металлургом» (1:1). Автором первого гола стал воспитанник мордовского футбола Сергей Крайнов, отличившийся на 20-й минуте. Ответный мяч в составе гостей на 50-й минуте забил Тарас Тризна. Судил матч казанский рефери Амир Мухаметшин.
В составе нашей команды на изумрудный газон выходили: Эдуард Смирнов, Алексей Бессонов (Владимир Королев, 62), Шамиль Кузиков, Сергей Крайнов (Сергей Русин, 56), Сергей Виноградов, Эдуард Коновалов (Рустэм Чурбанов, 77), Сергей Дикарев (к), Валерий Строков, Игорь Маркин, Юрий Демидов и Владимир Рокунов. Руководил «Светотехникой» самарский специалист Владимир Васильевич Соловьев. На трибуны стадиона в тот вечер пришли 2500 зрителей.
В дальнейшем сегодняшним соперникам довелось сыграть еще девять матчей. Успешнее в те времена, как показывает баланс встреч, была «Носта». Причем флагману мордовского футбола так ни разу и не удалось победить в гостях. Лишь однажды фиксировалась нулевая ничья. Однако с момента последней встречи прошло целое десятилетие. Будем надеяться, что цифровой расклад поменяется в лучшую для нас сторону.
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