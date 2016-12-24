Наварили на наркоте больше 1 миллиона рублей

Репортер

 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД пресечена преступная деятельность двух жителей Саранска. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержана молодая пара - 23-летние парень и девушка.  
Как установили правоохранители, ранее судимый молодой человек вместе с подругой устроились на работу в интернет-магазин по распространению наркотиков. В обязанности жителей Саранска входили услуги курьеров и закладчиков. Крупные партии «синтетики» они забирали в разных регионах Поволжья, расфасовывали и распространяли в столице Мордовии и близлежащих населенных пунктах. Преступную деятельность фигуранты дела начали в мае 2017 года, за это время они заработали около 1 миллиона рублей.
Во время обыска в жилище подозреваемых в поселке Луховка было изъято порядка 400 граммов различных синтетических наркотиков. На черном рынке сумма изъятого зелья потянула бы на миллион рублей, эти наркотики молодые люди собирались сбыть на территории республики. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт в особо крупном размере».

 

 

                       

 

 

 

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