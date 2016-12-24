НА ВЕРШИНЕ И БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Флагман мордовского футбола наконец-то вернулся на вершину таблицы. Быть первыми и вести за собой турнирный пелетон мы как-то уже давно отвыкли. В последний раз первая позиция была за «Мордовией» весной 2014 года, когда саранская команда во второй раз в своей истории шагнула в Премьер-лигу. С тех пор, как ни прискорбно это звучит, имела место исключительно борьба за выживание, в ходе которой однажды удалось под финиш запрыгнуть на 8-е место. Голы Сергея Ваганова и Руслана Мухаметшина обеспечили результат - самое важное на данном этапе. В ближайшую пятницу - непростой матч с «Зенитом» в Ижевске. Пожелаем нашей команде успеха!

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Самое главное, что победили, и это добавило очков в нашу турнирную копилку. В домашних матчах вообще нельзя терять очки. В первом тайме забили красивый быстрый гол, который, безусловно, порадовал болельщиков. Правда, затем, наверное, излишне глубоко сели в оборону, отдав пространство, территорию. В целом сыграли надежно, дисциплинированно, соперник мало что создал. Но в принципе могли действовать несколько иначе - все-таки играли в родных стенах. Во втором тайме пару моментов прозевали - в частности, там, где был выход один в один с пасом от Дмитрия Кудряшова. Но хорошо сработал в нападении Руслан Мухаметшин, забил добротный гол. Затем, когда обеспечили себе более комфортный счет, важно было довести матч до победы, что ребята и сделали. «Анжи-Юниор» - неплохая команда, умеет владеть мячом, в ее составе собраны преимущественно молодые футболисты, которые хорошо обучены. На данный момент можно сказать, что это, пожалуй, самый интересный соперник, с которым нам довелось сыграть.

Юрий СВИРКОВ, главный тренер «Анжи-Юниор»:

- Думаю, матч вышел интересным - как для игроков и тренеров, так и для болельщиков. Мы получили определенный опыт в соперничестве с сильной командой, укомплектованной хорошими исполнителями. Невооруженным глазом видно, что потенциал у моих подопечных очень серьезный. На будущее хотелось бы, конечно, выигрывать. Тем более что создаем моменты и мало в чем уступаем. Наша цель - это, прежде всего, обкатка перспективных футболистов, за которыми следит главный клуб общей системы. Победы и места в таблице, конечно, важны, но первичен рост игроков… Что я могу сказать о сопернике?! Возможно, решающую роль в этом матче сыграло как раз исполнительское мастерство. Тот путь, который «Мордовия» прошла наверх, скажет о том, что Саранск вряд ли будет доволен вторым дивизионом. Вкус к большому футболу, стремление играть выше, с лучшими клубами, никуда не пропадут.