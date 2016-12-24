НА ВЕРШИНЕ И БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

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Флагман мордовского футбола наконец-то вернулся на вершину таблицы. Быть первыми и вести за собой турнирный пелетон мы как-то уже давно отвыкли. В последний раз первая позиция была за «Мордовией» весной 2014 года, когда саранская команда во второй раз в своей истории шагнула в Премьер-лигу. С тех пор, как ни прискорбно это звучит, имела место исключительно борьба за выживание, в ходе которой однажды удалось под финиш запрыгнуть на 8-е место. Голы Сергея Ваганова и Руслана Мухаметшина обеспечили результат - самое важное на данном этапе. В ближайшую пятницу - непростой матч с «Зенитом» в Ижевске. Пожелаем нашей команде успеха!
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