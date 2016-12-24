«МОРДОВИЯ-2007» ПРИВЕЗЛА «СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК» ИЗ БРЯНСКА

«Мордовия-2007» выступала на международном турнире «Кубок наших надежд» в Брянске, где за призовые места боролись 20 команд из России и Белоруссии. И очень приятно отметить, что с берегов Десны саранские ребята вернулись не с пустыми руками. Подопечные Игоря Лазарева и Никиты Асташкина стали обладателями «Серебряного кубка».

В рамках группового этапа наша команда провела четыре матча, которые завершила со следующими результатами: ФК «Воронеж» - 1:0 (Егор Лямкин), «Партизан-2006» Брянск - 0:2 (вне конкурса), «Зенит-Невский фронт» Санкт-Петербург - 1:2 (Иван Юткин), ДЮСШ Орел - 0:0. Разность забитых и пропущенных мячей 2:2 (против 5:4 у орловчан) не позволила пройти в четвертьфиналы «Золотого кубка». Зато в розыгрыше «Серебряного кубка» 10-летних представителей МЦПЮФП «Мордовия» ждал успех. Поочередно были повержены: «Смена» Брянск - 1:0 (Иван Юткин), «Полочане» Полоцк, Белоруссия - 3:0 (Артем Кондин-пен., Иван Юткин, Кирилл Беляев) и «Русичи» Орел - 2:2 (автогол соперников, Михаил Каштанов), пен. 2:0. В послематчевой лотерее мячи в ворота соперников отправили Владислав Немойкин и Артем Кондин, при этом наш вратарь Илья Лашин отразил все удары!

Лучшим игроком в составе «М-2007» организаторы турнира признали Даниила Камаева. В конкурсе «жонглеров» отлично себя проявил Владислав Немойкин. В командной эстафете на скоростной дриблинг и рывки саранская четверка Денис Трескин - Михаил Каштанов - Артем Андрюнин - Егор Лямкин дошла до полуфинала, где всего секунду уступила ребятам из московского «Спартака».