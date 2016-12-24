«МОРДОВИЯ-2007» ПРИВЕЗЛА «СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК» ИЗ БРЯНСКА

Президентские поручения будут выполнены
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод