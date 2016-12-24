«МОРДОВИЯ-2006» ВЕРНУЛАСЬ С МЕДАЛЯМИ ИЗ КАЗАНИ И ВЫКСЫ

«В Камбодже живет парень из Саранска!»
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
Чем запомнился главный следователь жителям республики?