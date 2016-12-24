«МОРДОВИЯ-2006» ВЕРНУЛАСЬ С МЕДАЛЯМИ ИЗ КАЗАНИ И ВЫКСЫ

В столице Татарстана состоялся Международный турнир памяти И.Х. Галимова, в котором в общей сложности принимали участие 32 команды. Юные футболисты «Мордовии-2006» стали обладателями серебряных наград. Приз «Лучшему игроку турнира» был вручен Дмитрию (Андреевичу) Шмелеву. Перед поездкой в Казань 11-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» выезжали в Выксу, где также стали вторыми.

В городе металлургов подопечные Сергея Ильина и Сергея Першина поочередно сыграли со сверстниками из нижегородского «Радия» - 1:1 (отличился Дмитрий Шмелев), хозяевами турнира (0:0) и тамбовской «Академией футбола» (0:0). «Золото» осталось за «Металлургом», «бронза» - за тамбовчанами. Лучшим игроком в составе нашей команды был признан Дмитрий Шмелев, лучшим защитником турнира - Артем Мартынов.

На групповой стадии в Казани были добыты следующие результаты: ЦСКА (Москва) - 1:2 (Дмитрий Брейтер), «Мотор» (Казань) - 5:0 (Дмитрий Лошманов, Дмитрий Шмелев, Максим Трифонов, Алексей Денисенко и Федор Пронькин), «Зенит» (Салават) - 2:2 (Дмитрий Шмелев - 2). Далее в борьбе за выход в четвертьфинал были одержаны победы над курским «Авангардом» - 2:1 (Дмитрий Шмелев, Алексей Денисенко) и командой «Автово» из Санкт-Петербурга - 1:0 (Дмитрий Лошманов).

Соперничество с питерским «Зенитом» принесло ничью в основное время - 1:1 (автогол соперников), после чего путевка в полуфинал была добыта в серии послематчевых пенальти (4:1). Удары с «точки» хладнокровно реализовали Константин Костерин, Никита Киселев, Алексей Денисенко и Арсений Касаткин. Не устоял в битве против «М-2006» и махачкалинский «Анжи» - 1:0 (Максим Трифонов). А вот в финале немного не сложилось. Чемпионские лавры завоевали представители самарских «Крыльев Советов» - 1:3 (Арсений Касаткин-пен.). Тем не менее два «серебра» подряд во всех отношениях достойный итог.