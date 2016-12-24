СЕМЬ ШАЙБ В ВОРОТА «ДИЗЕЛЯ»

Потрясающая победа над «Дизелем» вселяет оптимизм в поклонников мордовского хоккея перед стартом первенства ВХЛ. 15 сентября в 18.30 матчем ХК «Мордовия» - ХК «Ростов» откроется новый сезон, и хочется верить, что действующему чемпиону будет крайне некомфортно на саранском льду. Наш ближайший географический сосед «Дизель» - клуб, выступающий рангом выше с незапамятных времен. После двух периодов пензенцы вели со счетом 4:2. И казалось, что победа в контрольной игре вновь останется за старшим братом. Однако в третьем периоде гости отправили в ворота хозяев целых пять шайб, пропустив при этом лишь раз!

Контрольный матч

«ДИЗЕЛЬ» Пенза - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 5:7 (2:2, 2:0, 1:5)

Шайбы: 1:0 - Капотов (Людучин, 04:46, +1), 2:0 - Субботин (Брыкин, Кружилин, 08:16, +2), 1:2 - Юнышев (Ахметзянов, 11:24), 2:2 - Акишин (Копытин, Людучин, 19:04, 3:2 - Людучин (Ямкин, 31:06, -1), 4:2 - Людучин (34:38, +1), 4:3 - Юнышев (41:30), 4:4 - Медведев (Колычев, Швейкин, 45:51), 4:5 - Швейкин (Колычев, Медведев, 52:45, +1), 4:6 - Цицаров (58:19, ПВ), 5:6 - Громов (Барулин, Кузьмин, 59:28), 5:7 - Цыпнятов (Субботин, 59:59, ПВ).

ХК «Дизель»: Назаров (Кислицын), Груздев - Васильев, Копытин - Тарасов - Кузьмин, Капотов - Акишин, Барулин - Алексеев - Людучин, Громов - Титов, Владимиров - Турукин - Бойчук, Мальцев - Ермошенко, Иванов - Москалев - Ямкин, Яценков, Семичастнов, Дудин, Факиров.

ХК «Мордовия»: Скатов (Попков), Брыкин - Кружилин, Закурин - Саразов - Дубинин, Ситнов - Бельский, Цыпнятов - Нефедов - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Блохин - Саетов, Медведев - Швейкин - Колычев, Петраков - Гордин, Быков - Тимошин.

Судья: Федор Бестужев (Пенза).

3 сентября. «Дизель-Арена». 522 зрителя.

Перед тем как сыграть с основными силами Пензы, подопечные Юрия Воробьева гостили в столице Чувашии. По причине травм блиц-турнир пропускали форварды Павел Медведев и Кирилл Абозин. Два стартовых матча не задались и были проиграны - сначала «Чебоксарам» - 2:3 (2:0, 0:3, 0:0), а затем «Тамбову» - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Шайбы забросили Василий Кружилин и Роман Быков (в первой игре), Максим Ахметзянов и Сергей Горячев (во второй). А вот саратовский «Кристалл» не обозначил серьезной преграды. Хет-трик Ивана Цыпнятова, а также голы Ивана Петракова и Даниила Юнышева принесли победу со счетом 5:0 (0:0, 4:0, 1:0).

В «бронзовом» матче c «Кристаллом» был зафиксирован результат 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). Отличились Артем Ситнов, Антон Дубинин, Даниил Юнышев (дважды) и Андрей Бадрутдинов.