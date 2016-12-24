СЕМЬ ШАЙБ В ВОРОТА «ДИЗЕЛЯ»

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Потрясающая победа над «Дизелем» вселяет оптимизм в поклонников мордовского хоккея перед стартом первенства ВХЛ. 15 сентября в 18.30 матчем ХК «Мордовия» - ХК «Ростов» откроется новый сезон, и хочется верить, что действующему чемпиону будет крайне некомфортно на саранском льду. Наш ближайший географический сосед «Дизель» - клуб, выступающий рангом выше с незапамятных времен. После двух периодов пензенцы вели со счетом 4:2. И казалось, что победа в контрольной игре вновь останется за старшим братом. Однако в третьем периоде гости отправили в ворота хозяев целых пять шайб, пропустив при этом лишь раз!
Контрольный матч
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