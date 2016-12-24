ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ТАТЬЯНЫ ЦИРУЛЕВОЙ

Объемы и зарплаты
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...