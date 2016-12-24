ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ТАТЬЯНЫ ЦИРУЛЕВОЙ

С 23 августа по 2 сентября в болгарском городе Кранево под эгидой Международной федерации шашек (IDF) состоялся чемпионат мира по шашкам-64 среди инвалидов (слух, зрение, ОДА, спеш-олимпик).

Тренер ГБУ РМ «Спортивно-адаптивная школа Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва» Татьяна Цирулева выиграла «серебро» турнира и выражает искреннюю признательность и благодарность врио Главы региона Владимиру Дмитриевичу Волкову за неподдельную заинтересованность в развитии спорта в Мордовии. «Именно такое внимательное отношение со стороны руководства является одним из основных залогов высших достижений», - подчеркнула Цирулева по приезде с соревнований.