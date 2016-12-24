ИНТРИГА НА ФИНИШЕ

На минувшей неделе футбольный клуб «Саранск» сыграл сразу в двух приволжских турнирах. В среду 30 августа прошел ответный кубковый матч в Дзержинске. Хозяева поля добились победы благодаря одному-единственному голу, забитому с пенальти (первый матч - 1:1), и теперь на полуфинальной стадии «скрестят шпаги» с каменским «Дорожником». А вот в субботу 2 сентября уже в рамках первенства «Саранск» вновь порадовал поклонников крупной победой - со счетом 3:0 была повержена «Академия-Лада-м».

Что ж, теперь подопечным Сергея Савочкина придется сосредоточиться исключительно на борьбе с димитровградским «Торпедо» - сначала заочно, а затем и в «очной ставке». И в таких случаях обычно говорят, что, может быть, оно даже и к лучшему. Ведь кубок больше не напрягает. Чего не скажешь о конкурентах. Команде с берегов Большого Черемшана по-прежнему будут необходимы дополнительные силы - в попытках угнаться за двумя зайцами. Причем кубковая тропа в Приволжье - это обязательно два матча не только в четвертьфинале и полуфинале. «Домашка» и «ответка» предусмотрены и в финальной схватке.

Финишная прямая приволжского первенства у «Саранска» как на ладони. Домашних свиданий с болельщиками осталось, собственно, только два - 16 сентября («Оренбург-м») и 23 сентября («СШОР-Волга-м» Ульяновск). И конечно, все понимают, что при таком раскладе крайне важным будет успешно играть в гостях: с «Дзержинском-ТС» (9 сентября), с молодежкой ижевского «Зенита» (30 сентября), с «Торпедо-Димитровград» (7 октября) и ЦСП «Марий Эл» (14 октября).

Немного подпортила общую картину многострадальная «Искра». Слухи о том, что команда из Энгельса не сможет доиграть первенство, ходили еще в июле, однако на время финансовые трудности удалось решить. А затем, словно на эмоциональном подъеме, последовала целая серия ярких побед. Казалось, вся печаль позади. Но то был мираж. В оставшихся турах соперникам «Искры» стабильно будут капать на баланс по три очка, в то время как «Саранску», а также всем, кто с уже дважды сыграл с растаявшим клубом, подобная халява не обломится.