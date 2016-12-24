Заключенный мордовской колонии развел сокамерника на миллион

Репортер

В Мордовии вынесен очередной приговор известному подмосковному мошеннику Алексею Пушкареву. Его в очередной раз признали виновным в мошенничестве.

Как стало известно «ВС», новый срок Пушкарев получил за то, что пообещал своему сокамернику добиться его освобождения по состоянию здоровья. Он пообещал, что благодаря своим связям в правоохранительных органах сможет решить этот вопрос за один миллион сто тысяч рублей.

Пушкарев говорил настолько убедительно, что у потерпевшего не возникло и тени сомнения в правоте его слов. Он связался со своей родственницей и попросил ее собрать нужную сумму. Однако к этому времени о готовящемся преступлении уже было известно оперативникам. После перевода денег на указанный Пушкаревым счет сидельца изобличили в новом преступлении. Приговором суда аферисту назначено наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима. 

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